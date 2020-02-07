【武漢肺炎】特朗普：習近平強大地領導抗疫工作　他會成功

武漢新型冠狀病毒引發的肺炎疫情蔓延全球多個地方，美國總統特朗普（Donald Trump）2月7日與中國國家主席習近平通電話，雙方討論到疫情問題。事後特朗普在社交網站發文表示，對話非常良好，形容習近平「強大、敏銳且專心地」領導抗疫工作，他稱，習近平將會成功，尤其是到了天氣變暖時，病毒有望變弱，然後消失。

特朗普（左）與習近平2月7日通電話，討論到有關疫情的問題（Getty）

特朗普在Twitter發文稱，與習近平有了一次長時間的電話通話，形容對話非常良好（very good）。他稱，習近平「強大、敏銳且專心地」領導抗疫工作。特朗普提到，習近平覺得中方做得很好，甚至只用了幾天時間就建造了醫院。

....he will be successful, especially as the weather starts to warm & the virus hopefully becomes weaker, and then gone. Great discipline is taking place in China, as President Xi strongly leads what will be a very successful operation. We are working closely with China to help! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 7, 2020

特朗普：一切不容易但他會成功

特朗普稱「一切都不容易，但他（習近平）會取得成功，尤其是當天氣開始變暖，病毒有望變弱，然後消失。」他又表示，在習近平的強力領導下，中國有嚴格的紀律，行動將會非常成功。他又指，美方正與中國緊密合作，提供幫助。

新華社2月7日也有報道中美領導人的通話，報道稱，習近平強調中國政府和人民全力以赴抗擊疫情，有關工作正在逐步取得成效，中方完全有信心、有能力戰勝疫情，他並稱中國經濟長期向好發展的趨勢不會改變。