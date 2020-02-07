美司法部長倡入股華為競爭對手　愛立信最大股東：消息是好事

美國司法部長巴爾（William Barr）2月6日發表演講，倡議美國及盟友應考慮投資諾基亞（Nokia）和愛立信（Ericsson），以應對中國電訊設備商華為的威脅後，愛立信最大股東回應稱，美國有興趣的消息對公司來說是好事，又稱這確實是美國想在5G領先的唯一選擇。

美國司法部長巴爾認為，各方應幫助諾基亞和愛立信更強大，共同抵禦華為威脅。（Reuters）

愛立信最大的股東、瑞典投資基金公司Cevian Capital作出回應，該公司的執行合夥人加代爾（Christer Gardell）回應美國媒體CNBC時稱，美國對科技公司感興趣，這個消息對公司、股東和瑞典都明顯是好事，他稱「收購真的是美國唯一的選擇，如果想要5G領先的話。這樣的收購操作也會給科技創新和市場主導權帶來重大的資源。」

不過，加代爾也指出「定價水平和愛立信現有市值肯定完全不同。」他說現在的股價「遠遠低估了公司長遠的基礎能力。」

加代爾更稱「美國選擇和愛立信簽協議而不是諾基亞的話，對瑞典、公司、員工和股東都明顯更好。董事會和管理層需要準備好用最高的優先權應對這個問題。」

至於諾基亞的發言人則回應CNBC時稱「我們永遠歡迎投資商的美意。除此之外，我們無法評價巴爾的言論。」

巴爾2月6日發表演講時，呼籲華府及其盟友應考慮向諾基亞及愛立信投資，應對華為在5G技術的壟斷局面。