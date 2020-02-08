澳洲暴雨雖助撲滅部分山火　政府嚴防洪水與山泥傾瀉

澳洲受山火侵襲的東岸地區大部分地方7日都迎來大雨。雨水灑在一些最危險的火場，以及為正在應付乾旱天氣的農夫帶來紓緩。但新南威爾斯省首府悉尼一些地方出現水浸。

澳洲悉尼庫吉一位行人2月7日在大雨中撐傘。（Reuters）

2019年是澳洲有紀錄以來最乾旱的一年，導致該國9月迎來前所未見的山火季節。新南威爾斯省成山火的重災區。省內至少33人死亡，以及逾3000房屋被毀。

新南威爾士省鄉村消防局（New South Wales Rural Fire Service）局長菲茨西蒙斯（Shane Fitzsimmons）稱他對於未來數天雨勢有助撲滅一些大火感到樂觀。他說省內仍有42個火場，其中17個未救熄。他說下雨對商家與農民都是好事，以及有助撲熄消防員多月來一直在應對的一些火場。但他接着說，不想看到洪水造成廣泛破壞及干擾。

↓↓↓新南威爾斯省緊急情況局Twitter帳戶發布水浸救援情況的消息↓↓↓

The NSW SES currently have over 650 volunteers in the filed assisting and responding to a rising 1815 jobs around the state.

FLASH FLOODING is likely, leaving low-lying areas well before flash flooding begins is the best action to take.

Prepare now: https://t.co/gLenRSRom5 pic.twitter.com/wGbqGOvVhJ — NSW SES (@NSWSES) February 7, 2020

山火危機雖然有所減退，但該國或將發生水災。新南威爾斯省大部分地區都有暴雨及水浸警告。澳洲氣象局（Bureau of Meteorology）預料新南威爾斯省首府悉尼未來數天持續下大雨。

新南威爾斯省緊急情況局（State Emergency Service，SES）2月7日收到1600個求助電話，並派員在中央海岸地區的洪水中救出13人。