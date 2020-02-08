普京再顯身手與白羅斯總統組隊打冰上曲棍球　今次轟入幾多球？

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）與白羅斯（前譯：白俄羅斯，Belarus）總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）2月7日在索契（Sochi）參加冰上曲棍球友誼賽，比賽的戰果是兩人所在的隊伍以大比數勝出。

俄羅斯總統普京和白羅斯總統盧卡申科2月7日在索契參加冰上曲棍球友誼賽，圖為他們在比賽期間休息。（Reuters）

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普京攻入3球

俄羅斯衛星通訊社2月8日報道，普京當時身穿俄羅斯國家隊的11號球衣，盧卡申科則穿上印上白羅斯國徽的1號球衣，當天下場比賽的球員之中，還有盧卡申科的兒子尼古拉（Nikolai Lukashenko）。

比賽最後以13比4的比分結束，普京與盧卡申科所屬的隊伍大比數獲勝，其中普京攻入了3球。報道稱，俄羅斯前總理、現任俄聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）也有前往觀看比賽。

普京與盧卡申科2月7日在索契舉行會晤，兩人的會談以工作午餐形式展開。報道稱，在冰上曲棍球比賽後，雙方再恢復召開擴大會議，普京表示「現在可以在擴大會議上進行更加詳細的討論。此外，我希望介紹新的政府成員給盧卡申科總統。」

普京是冰上曲棍球愛好者，過去不時參加比賽顯露身手，例如2019年5月與防長紹伊古（Sergei Shoigu）等人迎戰富商好友季姆琴科（Gennady Timchenko）及多名俄羅斯官員組成的聯隊，普京所屬的隊伍當時以14比7的比數獲勝。