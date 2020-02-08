【鑽石公主號】3700人繼續海上隔離　傳美國擬接走船上428名國民

郵輪「鑽石公主號」出現至少64宗乘客感染武漢新型冠狀病毒的病例，該船目前繼續在日本橫濱附近的海域隔離，乘客不得下船。日本媒體2月8日引述消息人士報道，美國政府有意接回船上的428名美國人。

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日本TBS電視台報道，從日本政府的消息人士方面得知，美國政府希望把鑽石公主號上的428名美國人載回美國等地，當中包括乘客與船員，美方正與日本政府交涉。

報道又表示，美國考慮的方法是避免讓鑽石公主號上的美國人在日本上岸，而是經由駐日美軍基地再載回美國，目前日本政府也開始研究具體的對應辦法。

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目前當局已對船上279人實施檢測，包括曾與確診患者密切接觸的乘客等。日本厚生勞動相加藤勝信2月7日表示，對於其餘乘客及船員，政府也正在考慮對當中的老人、有長期疾病的人或與呈陽性反應者長時間近距離度過的密切接觸者實施追加檢測。

這艘郵輪載有2666名乘客和1045名船員，當中包括多名香港乘客。船公司之前稱，預計隔離會在2月19日結束。但由於該船再發現確診個案，日本方面2月7日稱，當有新確診個案出現，隔離時間有可能延長。