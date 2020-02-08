【武漢肺炎】「鑽石公主號」郵輪新增患者包括一名中國女子

撰文：梁凱怡
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郵輪「鑽石公主號」曾接載香港一名新型冠狀病毒肺炎確診個案患者，其後停泊在橫濱大黑碼頭接受檢疫。日本厚生勞動省2月8日表示，郵輪再多3人確診感染新型肺炎，包括一名中國女子。
郵輪「鑽石公主號」船上約3700人繼續接受為期14日的隔離。（美聯社）
厚生勞動省指，新增患者包括一名30多歲的中國女子、一名60多歲的美國女子和一名70多歲的美國男子，三人被送往神奈川縣的醫療機構接受治療。
厚生勞動省3日開始對船上3700名乘客及船員進行身體檢查，並對出現發燒等症狀者或與他們有密切接觸的人士抽取樣本，作進一步化驗。在5日公布確診的10個病例中，3人來自香港。6日再發現多10人確診染病，當中沒有人與在香港下船後對新型病毒呈陽性反應的香港男性患者有過密切接觸。
厚生勞動省7日證實再多41人確診感染新型肺炎，有21人是日本人。厚生勞動相加藤勝信當時表示，考慮對郵輪上其他中老年人、長期病患者以及確診患者的密切接觸者，進行病毒檢測。
香港衞生署1日公布一宗確診新型肺炎個案，患者是80歲男病人，與兩個女兒於1月17日乘飛機前往日本東京，1月20日於橫濱啟航登上「鑽石公主號」，1月25日抵香港啟德碼頭。衞生署資料顯示，病人於1月19日出現咳嗽，11日後、1月30日發燒，同日求診。