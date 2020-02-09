【美國大選】民主黨初選辯論「雙冠軍」遭圍攻　表現最好竟是她？

美國民主黨2月7日舉行初選辯論，是艾奧瓦州黨團會議後的首場辯論。在艾奧瓦州初選領先的前印第安納州南本德市（South Bend）市長布蒂吉格（Pete Buttigieg），以及參議員桑德斯（Bernie Sanders）成為眾矢之的，被其他對手集中批評。

在艾奧瓦州黨團會議（caucus）中，布蒂吉格的代表票險勝桑德斯，但後者總得票較多，外界視之為一次「雙冠軍」，參議員沃倫（Elizabeth Warren）就緊隨其後。

拜登：預料自己再吞敗仗

被視為大熱的前副總統拜登（Joe Biden），在艾奧瓦州黨團會議意外排名第四，他2月7日在辯論中，承認表現不佳，並預料自己會在2月11日的新罕布什爾州初選再受打擊。他同時為自己的副總統任期辯護，反問何時起民主黨人認為奧巴馬執政時期不佳。

民主黨初選辯論：前副總統拜登承認自己在艾奧瓦州黨團會議表現不佳。（Reuters）

桑德斯：特朗普常常說謊

布蒂吉格與桑德斯一如預期被圍攻。拜登不時咄咄迫人，指桑德斯的全民醫保方案（Medicare for All）會對政府造成沉重付擔。明尼蘇達州（Minnesota）參議員克洛布徹（Amy Klobuchar）亦指出，三分之二參議院民主黨人都不支持這個方案。

桑德斯對於黨內擔心他被標籤為「民主社會主義者」（Democratic socialist）會拖累民主黨。他就回應指「特朗普常常說謊」，認為特朗普的指控欠公信力。

民主黨初選辯論：拜登（左）與桑德斯（右）針鋒相對。（Reuters）

布蒂吉格：華盛頓需要新面孔

布蒂吉格被抨擊政治經驗不足。拜登指他只當過市長；桑德斯就暗指布蒂吉格與「大筆金錢利益」有密切聯繫，諷刺說自己「無40個富豪支持」他的競選活動。華裔參選人楊安澤（Andrew Yang）亦「加把腳」，指布蒂吉格無從特朗普身上得到教訓。

布蒂吉格就試圖包裝經驗不足的缺點，形容自己是華盛頓需要的新面孔，並稱「若想要擁有多年華府建制經驗的老政客，我不會是選項」。

民主黨初選辯論：布蒂吉格在艾奧瓦州黨團會議險勝桑德斯，他7日在辯論中形容自己是華盛頓需要的新面孔。（Reuters）

《華盛頓郵報》（The Washington Post）及《紐約時報》均引述分析認為，克洛布徹在這場辯論中表現最為出色，表現進取。初選辯論後她的人氣亦似乎有所上升，不足24小時就籌得200萬美元。

分析指出，桑德斯亦善於回答問題。布蒂吉格與參議員沃倫（Elizabeth Warren）等就表現平平。紐約前市長彭博（Michael Bloomberg）雖然無出席這場辯論，但在辯論上就被多次提及，坊間相信，他可能是影響戰局的一名重要參選人。