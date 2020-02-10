中國駐英大使英媒訪問　稱英保守黨議員反對華為是「獵巫」

中國駐英大使劉曉明2020年2月9日接受英國廣播公司（BBC）節目「安德魯・馬爾訪談」（The Andrew Marr Show）採訪時針對部分英國保守黨人士反對中國電信設備製造商華為在英國參與5G網絡建設表示，這其實是一種「獵巫」的行為，並強調「英國應有獨立的外交政策」。

中國駐英大使劉曉明（右）反駁英國前保守黨議員認為政府應在5G網絡建設中排除華為的看法。圖為2019年7月7日劉曉明出席「安德魯·馬爾訪談」節目。（Reuters）

英國政府於1月28日宣布，將在5G網絡建設中「有限度」使用華為技術，隨後便有一些資深保守黨人士就此決定向英國首相約翰遜（Boris Johnson）表達擔憂。

BBC2月8日報道，四名前內閣部長在內的幾位保守黨政客在一封寫給約翰遜的信中要求立即排除、或逐步淘汰那些「高風險」的技術和設備供應商。

英國外交大臣藍韜文（Dominic Raab）1對此表示，政府在經過安全專家的「嚴格審核」之後才做出「有限度」允許華為的決定。

對於美國總統特朗普（Donald Trump）不滿意英國政府的決定，劉曉明表示，特朗普的這個問題「要留給首相去處理」，並指出希望約翰遜能堅持在5G網絡中不排除華為技術的決定，「不列顛」只有堅持獨立自主的外交政策，才能成為「大不列顛」。

除此之外，劉曉明還指出「我們對英方決定並非100%滿意，我想這是一個好的決定，但對華為設定35%的市場份額上限，沒有展示出英國自由經濟和自由競爭的原則。」