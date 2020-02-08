最大規模海底電纜 PLCN 上線 香港被踢出局又關華為事！？

自 2016 年起，一條容量與長度都破紀錄的海底電纜 Pacific Light Cable Network（PLCN）開始建設，原定會是以香港為起點直通美國，然而日前作為投資方之一的 Google 與 Facebook 申請正式起動 PLCN，卻將香港摒在局外。

現在大家上網的模式多以無線為主，但其實每當要進行跨國的資料傳輸時，我們仍然極需要用到約 380 條不同的海底電纜進行國與國化間的伺服器溝通。

至於 PLCN，則是迄今最大規模的海底電纜，全長 12800km、每秒可以傳輸約 120TB 容量的資料，正式啟動後將會是跨太平洋網路傳輸的一條重要橋樑。

PLCN 原定由香港直駁美國西岸（圖 SubmarineNetworks）

香港未能成功連接 PLCN、原來又關華為事？

網絡巨頭 Facebook 與 Google 屬於 PLCN 的投資者之一，不過該電纜的一部份擁有權則屬於一間名為 Pacific Light Data Communication（PLDC）的公司，而該公司則在 2017 年時被北京的電訊與傳播服務提供者彭博士（Dr.Peng）所收購，而這起收購案亦成為了香港被踢出局的引子。

雖然彭博士本身並非中國國企，但背後卻被查出與華為有著千絲萬縷的關係，而隨著近年中美雙方關係日漸繃緊、華為甚至被封殺，PLCN 因為美國的國家安全問題而遲遲未能啟用香港段。

美國聯邦通信委員會（FCC）明言，當局不會授權任何與 PLCN 香港段、即 PLDC 擁有的一段電纜進行之商業資料傳輸，結果 Google 與 Facebook 在苦無計策之下於近期決定入紙申請改建 PLCN，將另一端改為台灣以及菲律賓，以通過 FCC 的審查。

改建後的 PLCN Google 段連接至台灣，而 Facebook 則選擇了連結菲律賓（圖 SlideShare）

本來在香港政府以至 Google、Facebook 的願景當中，PLCN 將成為香港網速提升的里程碑，Google 在 2016 年就曾經指出 PLCN 啟用後將可以支援香港與洛杉磯同時進行 8000 萬個高清視像會議；可惜，在中美角力的政治陰霾下，香港最終成為了犧牲品，在短期內都未能受惠於 PLCN。

資料來源：TechRadar