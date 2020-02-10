加拿大總理杜魯多：準備向中國提供更多協助

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）結束埃塞俄比亞訪問時，表明對待中國防控新型冠狀病毒疫情的立場，他說，加拿大已做好準備，願意向中國提供更多幫助、對抗疫情。

加拿大總理特魯多（左）2月8日訪問，和埃塞俄比亞總理哈邁德（Abiy Ahmed）在首都亞的斯亞貝巴參觀聯合公園。（AP）

加拿大電視台新聞網（CTV）報道，杜魯多2月9日在非洲埃塞俄比亞結束3天訪問行程時召開記者會說，加拿大已回應中國有關醫療設備的要求，包括提供口罩以及其他保護裝備。他說會繼續與中國合作，確保中國獲得用於抗疫的資源。

他說：「我們知道這對他們（指中國）以及全世界每一個人來說，是困難以及不確定的時刻。而我們作為國際社會的一分子，我們應繼續合作，以及我們準備予以協助。」

杜魯多強調，目前加拿大國內爆發新冠病毒肺炎疫情的風險較低，加拿大聯邦政府正遵照世界衛生組織和本國衛生部門負責人的建議採取相應的防疫措施。

加拿大目前有7人被確診為感染新冠病毒肺炎，其中不列顛哥倫比亞省有4個確診病例、安大略省有3個。

中國外交部官網消息稱，華春瑩2月6日網上記者會提到21國：「根據我目前了解的情況，截至2月5日中午，韓國、日本、泰國、馬來西亞、印尼、哈薩克斯坦、巴基斯坦、德國、英國、法國、意大利、匈牙利、白俄羅斯、土耳其、伊朗、阿聯酋、阿爾及利亞、埃及、澳洲、新西蘭、特立尼達和多巴哥等21個國家政府和聯合國兒童基金會向中方捐助了疫情防控物資。不少國家社會各界友好人士也紛紛主動通過各種方式對中國抗擊疫情提供支持。」

「捐贈有價，情義無價。患難見真情。」

從政府公布的情況看，加拿大缺席於第一批馳援中國防疫物資的21國名單，應該是加入包括美國在內第二批官方支援中國物資國家的行列。