【武漢肺炎】犀利過專家？特朗普預測病毒4月趨弱　科學家說他……

中國「武漢肺炎」疫情未有「見頂」或消退跡象，但美國總統特朗普（Donald Trump）率先預測病毒會隨着氣温變暖而變弱，然後消失。但是科學家評論他的講話時說，病毒可能會在秋、冬再度出現。

美國總統特朗普7日在Twitter發推文，讚揚中國國家主席習近平「強勢、迅速以及有力地專注」於對抗病毒。他也補就說自己認為習近平會成功，「尤其是在天氣開始變暖以及我們希望病毒會因此變弱、然後消失。」

他在推文中指出，「在習近平強勢領導下，中國內部有強大的抗疫紀律，這會是一個非常成功的行動。我們在與中國密切合作以及提供協助。」

特朗普還提到他2月6日與中國國家主席習近平的通話。特朗普說：「我想跟身在這房間的人說，我與習主席曾長談——兩晚之前，而他覺得非常有信心，他覺得，正如我所提及的，在4月或是4月期間，天氣變熱、一般來說，會殺死這種病毒。」

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冠狀病毒有季節性的 情況更堪憂特朗普的說法究竟對不對？約翰斯・霍普金斯大學健康安全中心（Johns Hopkins Center for Health Security）的傳染病專家阿達爾賈（Amesh Adalja）在Business Insider二月八日的報道指出，4種在人類間傳播、可導致輕微傷風的冠狀病毒，都像感冒，是有季節性的。他說新病毒「或會在我們過了春天以及進入夏天時緩和（temper off）。」

那等於這位美國總統做到專家級的預測嗎？Business Insider在11日的報道指出，這不等於它會永遠消失，它更像是會在春季及夏季「撤退」，並在秋、冬回歸。

阿達爾賈表示：「如您去看病毒（2019新型冠狀病毒，2019-nCoV）流行的軌道，以及它如何在社區傳播，加上我們每年都在傷風感冒季節應對冠狀病毒的事實，那些因素都指向這冠狀病毒會變成一個季節性病毒。」

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天氣變暖病毒趨緩？ 專家：不能確定

德州貝勒大學醫學院（Baylor College of Medicine）國家熱帶醫學院（National School of Tropical Medicine）院長霍特茲博士（Dr. Peter Hotez）說：「假設事情會在春季和夏季平靜下來的說法是魯莽。」他說：「我們真的不了解（病毒）季節性的基礎，而當然我們絕對不知道這種病毒。」

范德比爾特大學醫學中心的傳染病專家沙夫納博士（ Dr. William Schaffner）在談到特朗普的推文時說：「他（特朗普）的希望也是我們（科學家）的希望」 但他說科學家們不知道病毒會不會在4月趨緩，並在之後消失。

長期擔任美國疾病控制及預防中心（Centers for Disease Control and Prevention，CDC）顧問的沙夫納說：「這是一種呼吸道病毒，我們知道呼吸道病毒是非常有季節性的，但不是絕對的。有人會希望逐漸步入春天，將有助令這種病毒的消退。但我們不能確定這一點。」