阿巴斯批評特朗普的中東和平建議　呼籲國際介入調停

巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）2月11日出席聯合國安理會，批評美國總統特朗普（Donald Trump）的中東和平建議，形容該建議是對以色列的大禮，指巴勒斯坦人無法接受。

巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯2月11日出席聯合國安理會會議，以「瑞士芝士」形容特朗普「世紀協議」下的巴勒斯坦領土。（AP）

阿巴斯在安理會會議上手持美國提出的以巴方案地圖，稱根據華府的建議，巴勒斯坦立國後的版圖就像「瑞士芝士」（Swiss cheese），指沒有人會接受這種安排。他認為美國不可以單獨調解以巴問題，希望國際社會介入。

他呼籲特朗普放棄有關建議，並尋求以聯合國的現有方案進行談判，即是根據1967年前的邊界設定討論兩國方案。阿巴斯警告巴勒斯坦民眾可能會採取激進方式抗議，但強調他們不會利用恐怖主義解決問題。

不過以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）在另一場合則否認阿巴斯的「芝士論」，稱該協議是中東和以巴雙方的最佳方案，指它認清現狀和以色列民眾的權利。以色列駐聯合國大使達農（Danny Danon）亦批評阿巴斯不切實際，形容對方一日掌權，以巴就不會得到和平。