【新聞教室】特朗普中東和平方案8個重點　被指向以色列傾斜

美國總統特朗普（Donald Trump）在1月28日正式公布，有望解決以巴衝突的中東和平方案。但方案被普遍認為向以色列傾斜，巴勒斯坦恐難以接受。

白宮發布的和平方案，全書181頁。（Whitehouse）

特朗普與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）共同發表計劃，在27日特朗普預告發表方案時表示，他的計劃「對所有人都很有意義」，並稱「巴勒斯坦最初可能不想要，但我想他們最後會想要的。」

整個和平方案全書181頁，內容主要介紹未來美國、以色列及巴勒斯坦的關係。以下是方案的重點：

1. 承認巴勒斯坦建國，以色列須承認巴勒斯坦國是巴勒斯坦人民的國家

2. 巴勒斯坦的首府將位於耶路撒冷外東北面的地區（東耶路撒冷），巴勒斯坦可把其命名為任何其他名稱

3. 耶路撒冷成為以色列不可分裂的首都

4. 以色列在西岸的所有殖民地將被納入以色列領土

5. 約旦河谷亦以安全為理由，被納入以色列領土

6. 以色列4年內不得在非其領土的地區建立新殖民地

7. 將建立走廊連接西岸及加沙，讓巴人自由穿梭

8. 確保聖殿山可供任何宗教的人士使用，聖殿山將繼續由約旦管理

儘管和平方案承認巴勒斯坦建國地位，及建立走廊連接西岸及加沙，但方案被指強烈傾向以色列一方。特別以色列以透過建立殖民地方式，吞併西岸地區，過去被視為非法且不為國際承認。相信方案難以讓巴勒斯坦接受。