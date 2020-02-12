印尼總統訪澳洲籲聯手應對共同敵人　專家稱有媒體錯誤解讀

印尼總統佐科維多多（Joko Widodo）2月10日在澳洲國會表示，兩國是未來的「復仇者」，應團結起來戰勝「共同的敵人」。

綜合媒體2月11日報道，2月9日至10日，印尼總統佐科維多多對澳洲進行國事訪問，並在澳洲國會發表演講。

佐科維多多10日在澳洲國會發表演講時表示，澳洲是印尼「最親密的朋友」，兩國是會是「復仇者」，應團結起來戰勝「共同的敵人」以及共同的問題。佐科維多多指出，這些問題包括保護主義、不包容和氣候變化。

佐科維多多提到的「共同敵人」指的是誰？一些媒體將此解讀為印度尼西亞與澳洲結盟對抗中國在南太平洋的影響力。

《外交家》（the Diplomat）網站11日發表評論稱，現在，兩國廣泛認識到一些共同利益，印尼對中國在納土納群島專屬經濟區內的活動感到擔憂，這與澳洲對中國在南海活動的警惕一致。

多位專家並不這麼認為。據俄羅斯衛星通訊社2月11日報道，俄羅斯科學院東方研究所專家德魯戈夫認為，這並非指某一特定國家。佐科維多多的政策是，他不會指出某個特定國家（特別是中國）是印尼和澳洲的共同敵人。

德魯戈夫指出，印尼與中國的經貿關係緊密，因此佐科無論如何都不會稱中國為敵人，這完全是不可能的。

中國廣西民族大學東盟學院印度尼西亞研究所所長楊曉強教授認為，佐科維多多實際上在演講中還是比較清晰地說明「共同敵人」的含義，他主要指亞太各國在未來國家建設中所遇到的一些不確定性因素，尤其是包括印尼和澳洲在內的太平洋島國。這裏所謂「共同敵人」，主要是指未來的不確定性，沒有必要做過度的解讀。

中國社會科學院東南亞研究中心主任、研究員許利平認為，一些海外媒體將佐科的演講解讀為印尼與澳洲結盟對抗中國在南太平洋的影響力，這是對佐科維多多將訪問澳洲目的的誤讀。

許利平指出，一些媒體評論稱印尼選擇與澳洲結盟，而不是與亞洲最大鄰國——中國結盟，擴大其在南太平洋國家的影響力，這顯然有點故意製造中國與印尼矛盾，煽風點火的味道。

許利平強調，根據印尼外交部發言人的談話，佐科新年首次出訪澳洲主要聚焦經貿議題。此外，佐科訪問澳洲另外一個重要目的就是考察首都堪培拉的建設，為印尼建設新首都尋找可以借鑑的經驗，遷都是佐科第二任期內一項最重要的任務。