【武漢肺炎】火神山醫院設計師生於印尼　外交部：冀中印友好加深

武漢爆發的新型冠狀病毒肺炎疫情不斷擴散。被給予厚望的火神山醫院，其設計師黃錫璆據報1941年出生在印尼，後在中國長大，成長經歷引發外界熱議。

中國外交部發言人華春瑩在周四（6日）的記者會上表示，「黃錫璆老先生出生在印尼，成長在中國，在建築業特別是醫療建築方面享有崇高聲譽，為中國抗擊『非典』（SARS）和此次疫情作出了重要貢獻。感謝印尼朋友對黃老的關注，相信黃老對出生地也會留有深刻印象。我們希望中國與印尼友好不斷加深，結出更多碩果。」

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武漢蔡甸火神山醫院，是參照2003年抗擊非典期間北京小湯山醫院模式，在武漢職工療養院建設一座專門醫院，集中收治新型冠狀病毒肺炎患者。

據官方介紹，火神山醫院總建築面積3.39萬平方米，編設床位1,000張，開設重症監護病區、重症病區、普通病區，設置感染控制、檢驗、特診、放射診斷等輔助科室，不設門診。

2020年1月24日，武漢蔡甸火神山醫院相關設計方案完成；2020年1月29日，武漢蔡甸火神山醫院建設已進入病房安裝攻堅期；2020年2月2日上午，武漢火神山醫院正式交付。

2020年2月4日，武漢火神山醫院開始正式接診新型冠狀病毒感染的肺炎確診患者，並於當日上午許收治首批患者。