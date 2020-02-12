【武漢肺炎】朝鮮加強防疫　所有人進入平壤火車站必須戴口罩

新型冠狀病毒肺炎疫情持續。朝鮮除了「封關」外，最近還加強防疫措施。韓聯社2月12日引述朝鮮對韓宣傳媒體「統一的回聲」報道，朝鮮要求所有進入平壤火車站的人士必須佩戴口罩。

朝鮮最近加強防疫工作，要求進入平壤火車站的人士必須戴口罩。圖為2018年8月21日火車駛進平壤的火車站。（Getty Images）

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「統一的回聲」報道平壤火車站的衛生宣傳和防疫工作，指火車站要求工作人員和乘客佩戴口罩，禁止無戴口罩人士進入。平壤站診所配備各種消毒用品，候車大廳每天消毒兩次。

平壤站是朝鮮鐵路交通網的中心，朝鮮私家車較少，很多人利用火車出行，因此朝鮮特別加強對平壤站的防疫措施。

早前韓國媒體報道，朝鮮多人確診新型肺炎。世界衛生組織駐平壤辦公室向《美國之音》表示，未收到朝鮮衛生部通報任何確診病例。辦公室指，世衛與所有成員國包括朝鮮合作，應對疫情，並表示世衛按朝鮮要求，提供實驗室試劑和個人防護設備，包括護目鏡、手套、口罩和保護衣。

朝鮮中央通訊社11日報道，內閣總理金才龍實地考察中央和平安南道、黃海北道、南浦市緊急防疫指揮部工作。金才龍強調，充分具備隔離治療條件，同時嚴格做好醫藥品保障和檢驗檢疫工作等切實防控傳染病做了對策部署。