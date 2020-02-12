【武漢肺炎】俄羅斯國家總防疫師：找到病毒源頭是戰勝疫情關鍵

中國媒體《參考消息》2月12日刊登對俄羅斯第一任國家總防疫師奧尼先科（Gennady Onishchenko）的專訪，這位俄羅斯專家認為，找到病毒源頭才是戰勝新型冠狀病毒肺炎疫情的關鍵。

奧尼先科認為，當前中國政府的優先工作方向之一應該是集中科研力量尋找到病毒源頭，這是控制住疫情最終戰勝疫情的關鍵。他認為，中國內部有一個強大的病毒源頭，其他源頭都是溢出的，是人與人之間的感染。他稱目前這個強大的病毒源頭還沒有確切找到，並非所有病毒來源都被堵死，也許它們還在發揮着作用。這是最令人擔心的問題。

奧尼先科說，病毒源頭溢出造成人與人之間的感染，這是在與病毒擴散作鬥爭中的一個疏漏。目前感染病毒的國家數量在增加，中國以外的國家中有病例沒有出國就被感染，但這些病例是複製的病源，不會傳播得太廣。他稱，鑑於中國政府所採取的措施，有理由相信病毒擴散這一進程正在衰減，也希望病毒帶到中國境外的情況減少，但任何情況下都不應降低對抗病毒傳播的主動性和警惕性。

針對這次疫情的病毒來源，中國國家衛健委高級別專家組組長、中國工程院院士鍾南山2月2日則在接受新華社專訪時表示，目前研究基本支持病毒來源於蝙蝠，但是否存在中間宿主還需要研究。