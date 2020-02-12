【武漢肺炎】新型冠狀病毒全球肆虐　印度確診個案僅3宗惹關注

印度與中國同樣是人口大國，但國力及醫療體系不如中國的印度至今為止僅有3例感染新型冠狀病毒（COVID-19）的確診病例，當中的原因惹來媒體關注。

印度氣候條件不利於病毒擴散，截至2月11日，印度僅有3宗新冠病毒確診病例（AFP）

韓國《東亞日報》2月12日報道，發源於武漢的新型冠狀病毒逐漸向全球擴散，與中國接壤的鄰國確診患者不斷增加，但人口大國印度目前確診病例僅有3宗，並且沒有增加趨勢。

印度的確診病例數量不僅低於所有同中國接壤的其他鄰國，與其他大陸的確診病例相比數量也有相當大的差距。例如截至2月11日，澳洲出現15宗、德國14宗、美國13宗、法國11宗、英國8宗、加拿大7宗等。

值得注意的是，印度公共衛生機構對外的報告顯示，新型冠狀病毒感染肺炎確診病例均有在武漢的停留史，除此之外並無其他印度人感染。

韓聯社指出，印度是一個人口眾多的國家，並且以衛生狀況不好聞名，在新型冠狀病毒席捲全球時，印度成為一個例外。

新冠肺炎檢測劑供應增加 但重大問題仍未解決

武漢肺炎習近平現身防疫現場時機特殊釋放重大信號

專家揭新冠肺炎感染高峰何時來臨 中國或已渡過難關

為何印度是例外？

大部分專家認為印度沒有出現新冠病毒擴散趨勢的原因是細菌和病毒的差異。細菌和病毒的最大區別在於細菌喜歡高温、濕度大的環境，而病毒恰恰相反，它們更喜歡低温且乾燥的氣候。這也是為何病毒性的疾病在冬季流行的原因。

印度橫跨亞熱帶，常年高温且濕度大，這種環境雖然給細菌提供易繁殖的條件，但並不能給適合病毒擴散。

此外《東亞日報》引述專家的觀點稱，以素食為主的飲食文化及印度香料似乎對防止病毒性的傳染病起到了作用。