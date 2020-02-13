【武漢肺炎】美國CDC承認檢測試劑盒有缺陷　已運往多國

美國疾病控制和預防中心（CDC）2月12日發表聲明稱，機構運往美國乃至全球實驗室的新型冠狀病毒（COVID-19）檢測試劑盒存在缺陷，引發爭議。

新型冠狀病毒測試劑短缺及技術上的不準確性令確診過程變得更加漫長，目前來自中國、新加坡、美國等多國的科學家加入到研究中，以開發更準確的診斷方法來加速對疑似病例的篩查（AP）

《紐約時報》2月12日報道，CDC國家免疫與呼吸系統疾病中心主任梅索尼耶（Nancy Messonnier）表示，一些實驗室從檢測試劑中獲得「不確定」的結果，無法正常使用。

梅索尼耶表示，問題似乎出在測試中涉及的一種成分中，並補充說CDC將重新提供該成分，並計劃先同美國各州合作發送給所有實驗室。

截至目前，CDC並未明確指出多少試劑盒存在問題，也並未說明何時會提供新原料。

針對試劑盒存在缺陷與2月10日美國加州大學聖地亞哥分校健康中心錯誤批准一名感染新冠病毒患者出院事件是否有關，CDC表示這是兩個問題，並將錯誤歸咎於樣本貼錯標籤。

CDC此前宣布，該機構已開始向美國的實驗室運送200個試劑盒，並向其他30多個國家的實驗室運送200個試劑盒，每個試劑盒可以測試700個至800個患者樣本。