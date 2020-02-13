【武漢肺炎】崔天凱再呼籲中美警惕「政治病毒」

中國武漢爆發的新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情持續，中國駐美大使崔天凱2月13日再次發警告，指防控疫情在中國是當務之急。

崔天凱2月13日在《人民日報海外版》刊發題為《中美兩國還應警惕「政治病毒」》的文章稱，防控疫情在中國是當務之急，人民群眾的生命健康安全是頭等大事。中國正全力採取堅強有力的措施遏制疫情傳播擴散，救治病患。

崔天凱認為，大家也需要警惕妨礙中美攜手應對共同挑戰的「政治病毒」。他指出，可能有些人試圖利用當前形勢謀取政治或經濟利益，甚至推動兩國人民「脱鈎」。這樣的企圖真正可恥，違揹人道主義精神，也悖離兩國人民的共同利益。他對此堅決反對。

他還指出，一段時間以來，美國國內「新冷戰」、「脱鈎」、「文明衝突」等極端主張氾濫，嚴重損害中美關係，也嚴重損害中美兩國人民的利益。他表示，這些極端思想也不斷碰壁、遭到批評。民意不可違，把中美推向衝突對抗、在中美人民之間製造隔閡敵意的圖謀不可能得逞。

崔天凱2月1日在聖迭戈的「中美關係論壇」上發表講話時也提到，要警惕妨礙中美攜手應對共同挑戰的「政治病毒」。可能有些人試圖利用當前形勢謀取政治或經濟利益，甚至推動兩國人民「脱鈎」。