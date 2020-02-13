斯諾登斥回憶錄遭中國審查刪減　上傳簡體中文版任網民免費下載

美國「走佬特工」、中央情報局（CIA）前職員斯諾登（Edward Snowden）近月推出個人回憶錄《永久紀錄》（Permanent Record，台譯《永久檔案》），但他不滿簡體中文版遭中國政府審查及刪減內容，他2月10日直接把無刪減的簡體中文版電子書上傳到網絡，還呼籲大家把檔案傳開到各地，傳給網絡防火牆內的人。

斯諾登2019年9月推出個人回憶錄《永久紀錄》（Getty）

斯諾登的回憶錄英文版自2019年9月推出，之後也開賣繁體中文版和簡體中文版，但斯諾登2019年11月已公開表示，簡體中文版遭到修改，批評是違反合約，他呼籲中國政府允許出版商印刷原版、即是未經審查的版本，他稱「我們將在幾周內免費在線分享真正的版本」。

至2020年2月10日，斯諾登兌現諾言，把簡體中文版的電子書上傳到網絡，並稱「請幫我們把它傳到各地，給那些在防火圍牆內的人。」

This project owes a special thanks to @brokep, who knows a little something about filesharing. Please help us spread it everywhere for people behind the Great Firewall. https://t.co/WBsUB7ZW5d — Edward Snowden (@Snowden) February 10, 2020

簡體中文版刪了什麼內容？

據斯諾登之前在社交網站上傳的圖片顯示，遭刪減的內容包括關於中國的內容，也有提及「阿拉伯之春」運動、威權國家的內容等。

例如他在原版說到他搜尋及研究大量資料，不單為了研究中國如何網絡攻擊美方，主要目標也是提供一個評估，即是情報界對中國以電子方式跟縱美國官員與地區內資產能力的評估，結果這段內容在簡體中文版變成「不過，我搜尋如此大量且分散的資料，不只是為了研究中國......」後段內容變成省略號。

斯諾登回憶錄簡體中文版

🔻斯諾登上傳遭刪減的簡體中文版圖片🔻

斯諾登2013年6月因向媒體披露美國政府內部的機密文件而遭美國當局通緝，他把文件交予媒體，文件揭發美國等多國政府的監聽計劃，引發全球譁然，他遭追捕期間一度逃至香港，至今他仍在俄羅斯接受庇護。