英國內閣大洗牌　財政部權力被收緊

英國首相約翰遜（Boris Johnson）2月13日改組內閣，其中最為注目的相信是財相賈偉德（Savid Javid）上任204日就辭職，由保守黨新星蘇納克（Rishi Sunak）接任。導致賈偉德離任的原因，消息指是他不滿約翰遜以首相府的特別顧問取代自己的團隊。

蘇納克2015年首度首選國會議員，被視為執政保守黨的新星。他接替財政大臣一職後，會否繼續奉行賈偉德的緊縮政策成為焦點。（Reuters）

路透社報道，首相府發言人表示，約翰遜新設經濟顧問委員會，同時為首相府及財政部提供意見。《衛報》指，一向主張收緊財政的賈偉德與希望減少開支限制的約翰遜意見相左，因而成為前者離任的導火線。賈偉德直言，稱任何有自尊的內閣官員都不會接受約翰遜開出的條件，但強調會繼續支持對方執政。

財政部首席秘書蘇納克接替賈偉德後，首要工作是代替對方在四周後公布財政預算案，不過現時未知英國在未來一年會否繼續跟隨賈偉德的緊縮財政路線。

除了賈偉德外，英國政府多個要職都有人事變動，以下為新內閣名單：

財政大臣：蘇納克（Rishi Sunak，接替賈偉德）

北愛爾蘭事務大臣：盧柏敦（Brandon Lewis，接替施俊安）

商務大臣：岑浩文（Alok Sharma，接替利雅華）

環境食物及鄉郊事務大臣：尤斯蒂斯（George Eustice，接替韋莉雅）

檢察總長：布雷弗曼（Suella Braverman，接替郝思賢）

外相：藍韜文（Dominic Raab，留任）

內政大臣：彭黛玲（Priti Patel，留任）

司法大臣：白樂彬（Robert Buckland，留任）

蘭卡斯特公爵領地事務大臣：高文浩（Michael Gove，留任）

衛生大臣：夏國賢（Matt Hancock，留任 ）

國際發展大臣：特雷維萊（Anne-Marie Trevelyan，接替岑浩文）

國際貿易大臣：卓慧思（Elizabeth Truss ，留任）

數碼、文化、媒體及體育大臣：杜永敦（Oliver Dowden，接替莫麗琪）

就業及退休保障大臣：高翠玲（Therese Coffey，留任）

教育大臣：韋廉信（Gavin Williamson，留任）

住房、社區和地方政府大臣：鄭偉祺（Robert Jenrick，留任）

運輸大臣：夏博思（Grant Shapps，留任）

國防大臣：華萊士（Ben Wallace，留任）

蘇格蘭事務大臣：張毅德（Alister Jack，留任 ）

威爾斯事務大臣：哈特（Simon Hart，留任）