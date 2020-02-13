【武漢肺炎】湖北新計算方法令確診個案大增　外國專家怎解讀？

新型冠狀病毒引起的武漢肺炎疫情繼續蔓延，湖北省2月13日公布全省確診病例一日大增萬餘宗。 官方解釋，這是因為當局首次把「臨床診斷」病例數目納入確診病例數目。當地單日新增14,840宗確診病例，當中包含13,332宗「臨牀診斷病例」；肺炎死亡人數亦創下新高，達242人。 什麼是「臨牀診斷病例」？激增的數字及新的計算方法背後又反映甚麼？

武漢肺炎：湖北省2月13日公布全省確診病例一日大增萬餘宗。圖為2月12日一名員工在武漢生產防護服。（Reuters）

何謂「臨床診斷」病例？

目前中國政府採用核酸檢測試劑盒檢測病毒。不過，有關檢測程序繁複耗時，試劑盒亦短缺，加上核酸檢測並非100%準確，有會出現假陰性的結果，延誤病人治療時機。

電腦斷層掃描（CT），配以發燒、咳嗽等臨牀症狀診斷則更快更容易。《日本經濟新聞》指出，電腦斷層掃描所需的時間短至幾分鐘，能加快診斷速度並增加治癒機會，同時亦能降低民眾的不滿和焦慮。

武漢肺炎：分析相信新檢測能加快診斷速度並增加治癒機會，同時亦能降低民眾的不滿和焦慮。圖為武漢體育中心在2月12日成為臨時醫院，共有1100張床位。（Reuters）

如何解讀數字大增？

這種數據上的跳躍式增加，難免令群眾恐慌。不過，隨着科學家對新疾病了解不斷變化，完善診斷標準的情況並不少見。美國范德比爾特大學（Vanderbilt University）沙夫納（William Schaffner）博士指出，當標準改變時，繼續每周比較數據是沒有意義。

對於死亡人數創新高，澳洲新南威爾斯大學（University of New South Wales）柯比研究所（Kirby Institute）生物安全研究負責人麥金泰爾（Raina McIntyre）解釋，此前統計的缺陷，令等不到核酸檢測死者被當成其他死因，如今新檢測方法亡羊補牢修補此前的缺陷，以致死亡人數急增。

武漢肺炎：湖北新檢測令確診大增，難免令群眾恐慌。圖為市內一名醫生2月10日用消毒設備為醫務室消毒。（Reuters）

數字如何反映疫情？

諮詢公司凱投宏觀（Capital Economics）認為，數字上激增並不一定反映病毒傳播有所加速，可能是因為此前官方數據一直在低估疫情。公司指出，就目前而言，最新數據似乎並未破壞病毒傳播速度放緩的初步跡象。

《紐約時報》亦指出，中國官方放手讓湖北確診人數暴增，這種變化也表明，湖北省有大量病人未被官方統計，同時反映科學家難以掌握疫情的爆發程度及嚴重性。

疫情未來如何？

不少分析都指出，新檢測方法寧濫勿缺的方式，對疫情防控是個好消息。不過華盛頓大學（University of Washington）負責流行病防備與全球健康安全的拉比諾維茨（Peter Rabinowitz）博士則有另一種見解。

他認為新診斷方式可能會使追踪病毒更加困難。他說：「如果他們改變整個篩查和檢測的方式，這將使現在非常混亂。」

世界衞生組織（WHO）衞生應急方案執行主任瑞安（Mike Ryan）2月12日就表示，現時猜測疫情處於瘟疫的開端、中段還是結束，仍是言之尚早。世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）稱，疫情可能向任何方向發展，呼籲大家不可鬆懈。