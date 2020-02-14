【武漢肺炎】日本「鑽石公主號」乘客揭隔離生活：自己廁所自己洗

日本郵輪鑽石公主號輪發現多名新冠肺炎確診患者。（AP）

韓國《中央日報》2月14日報道稱，一位和丈夫一起被隔離在這艘遊輪中的64歲女性旅日韓僑K某揭露郵輪內部的現實情況。

K某在提及自己的隔離生活時說，「雖然不能走出去，有些憋悶，但我們的船艙有陽台，可以走到外邊做做體操、舒展一下身體，情況還相對較好。每天都是一樣的飯，確實有些吃膩了」。

K某介紹船上的衛生情況稱，「一次都沒人給我們打掃過，都是我們自己打掃。洗衣皂已經用完了，現在連衣服也沒法洗，只能用鹽巴搓搓」。

K某稱，沒有檢疫人員來給測量體温，每個人都帶着口罩和塑料手套，每天都有新增確診患者，大家都很焦慮，一般只能在陽台吹吹風。

K某介紹關於可以下船的情況是，「只有八九十歲的高齡人群可以下船，而且還要保證檢查結果呈陰性才行。船上有200多位八十多歲的老年人，還有一些年齡超過90歲的。住在無窗船艙裏符合條件人群優先下船，但估計就算符合各種條件，也沒有辦法立刻下船」。

K某稱，希望能夠快點出去。韓國政府已經派包機去接走了中國武漢的韓籍僑民，可能也會來接回船上的人。現在韓國領事館還沒有發出類似的通知，但如果韓國政府打算接回船上的韓國人，她想離開這裏。

這艘遊輪上有3,700人，由於已經出現群聚感染現象，按照原先規劃，所有人一直到2月19日為止都必須待在船上接受隔離觀察。