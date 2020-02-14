【武漢肺炎】王毅晤默克爾　讚賞德國對疫情態度冷靜理性

武漢新型冠狀病毒引發的肺炎疫情在全球肆虐之際，出訪德國的中國外長王毅2月13日會見總理默克爾（Angela Merkel），兩人談到疫情問題，王毅讚賞德方對疫情採取冷靜、理性的態度。

王毅稱讚德國冷靜理性

中國外交部2月14日發文稱，2月13日，默克爾在柏林會見王毅。默克爾對王毅在中國抗擊新冠肺炎疫情之際應邀到訪德國表示歡迎。默克爾稱，中國採取果斷、有力防控措施，付出巨大努力，德方高度讚賞，願繼續向中方提供支持和幫助，開展合作，相信中方一定能戰勝疫情。她稱會為中國加油。

王毅強調，德方對疫情採取冷靜、理性態度，重視世界衞生組織提出的建議，致力於維護中德之間的正常往來，我們對此表示讚賞。他相信經歷這場疫情的考驗後，中德之間的信任與合作會得到進一步提升。

中國曾批美國帶頭製造恐慌

在肺炎疫情爆發蔓延之際，中國之前曾批評部分國家的做法，尤其是美國。

中國外交部發言人華春瑩2月3日在網上記者會上說，針對有關疫情，絕大多數國家對中方抗擊疫情舉措表示讚賞和支持，對近期中國公民入境採取或加強檢疫防疫等措施，對此表示理解和尊重，與此同時，也有一些國家，特別是美國對中國疫情作出過激反應，採取過度應對措施，顯然與世衞組織（WHO）建議背道而馳。