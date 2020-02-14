【武漢肺炎】迄今最大型研究報告出爐　符合這三個特徵死亡率最高

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一項迄今規模最大的新冠肺炎（武漢肺炎）臨床數據分析指出，在沒有防護措施下，每例新冠肺炎患者平均會傳染給另外3.77人，傳播能力與SARS病毒類似。此外，新冠肺炎確診患者病死率約3.06%。但患者若符合以下三個特徵中任兩個，死亡率將升高：年齡60歲或以上、男性、患有重症肺炎。

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一項題為《2019年中國新型冠狀病毒爆發的流行病學和臨床特徵》研究報告，11日在美國醫學網站medRxiv刊登。該研究對截至1月26日向中國疾病預防控制中心報告的所有新冠病毒感染患者進行分析，是迄今為止最大規模新冠肺炎臨床數據的分析，也是首次同時包括了確診病例和疑似病例。

這項研究分析的患者來自內地30個省市區，人數達8,866名，其中4,021名為實驗室確診病例。該研究的作者共14人，來自中外多個科學機構，包括中國疾病預防控制中心、解放軍軍事醫學科學院微生物流行病研究所、美國佛羅里達大學和美國弗雷德・哈欽森癌症研究中心（Fred Hutchinson Cancer Research Center）。

研究顯示，近一半患者年齡在50歲或以上（47.7％），20歲以下的患者最少。研究並認為，高齡男性患者嚴重肺炎的診斷延遲與病死率顯著升高有關。研究的推算結果顯示，新冠病毒的病死率（Case Fatality Rate）約為3.06%。SARS病死率為9.2%，中東呼吸症候群（MERS）則高達34.4%。新冠病毒病死率低於以上兩種病毒。

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研究還提到，據估計與調整，男性患者的病死率是女性患者的三倍多，分別為4.45％與1.25％。

對於影響病死率的因素，研究團隊分析發現，患者若符合以下三個特徵中任何兩個，則死亡率升高：年齡60歲或以上、男性、患嚴雒肺炎。預計病死率最高的是老年男性嚴重肺炎患者，病死率達到9.47%。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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