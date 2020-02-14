特朗普愛發Tweet談論案件　美國司法部長：該停止了

美國廣播公司（ABC）報道，美國司法部長巴爾（William Barr）2月13日受訪時稱，總統特朗普從未要求他在刑事案件上做任何事情，但確實應該停止有關司法部刑事案件的推文，他稱，這些推文令他難以履行職責。

美國司法部收回對總統特朗普好友斯通的量刑建議，引發外界質疑特朗普干預司法。司法部長巴爾（左）2月13日指，自己不會受任何人影響或脅迫（AP）

特朗普競選團隊前顧問斯通（Roger Stone）2019年11月因「通俄門」一案，被判欺騙國會、妨礙司法公正及干擾證人罪成。檢察官2020年2月10日建議判斯通入獄7至9年。特朗普2月11日在Twitter發文指「不能容許這種司法不公」。司法部之後收回7至9年的量刑建議，並向法官表示這個刑罰並不適當。

巴爾接受美國廣播公司（ABC NEWS）訪問時聲稱，他10日晚上向他的職員表示司法部必須修改量刑建議，數小時後，特朗普才發文斥司法不公。

巴爾表示，他不會受到任何人的脅迫或影響，無論他是國會、報紙社論還是總統。他說「我會做自己認為正確的事，但你知道...... 一直有人在背後指指點點、打擊，我不能完成在司法部的工作。」巴爾又指：「我覺得，是時候停止有關司法部刑事案件的推文。」