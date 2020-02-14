德國政壇地震執政黨主席將換人　默克爾有提早下台風險？

德國執政黨基民盟（CDU）主席卡倫鮑爾（Annegret Kramp-Karrenbauer）日前宣布將辭去主席職，她將於2月24日推薦一名繼任者。有分析稱，德國總理默克爾（Angela Merkel）也有提前下台的風險。

德國《焦點》雜誌2月14日報道，卡倫鮑爾將於2月24日推薦一位繼任者，接替她在基民盟中的領導地位。

與此同時，美國消費者新聞和商業頻道（CNBC）網站2月12日報道稱，默克爾原本有望在2021年任期結束前繼續擔任德國總理，但如果她的政治對手之一當選基民盟領導人，她可能很難完成整個任期。

報道稱，最受歡迎的領導人候選人之一梅爾茨（Friedrich Merz）被視為默克爾的競爭對手。他得到了希望改變默克爾中間路線的黨內成員的支持，他們對默克爾的一些更自由的政策感到不滿，比如她在2015年歐洲移民危機期間的開放政策。

報道也指出，北萊茵-威斯特伐利亞州州長拉謝特（Armin Laschet）和衞生部長斯潘（Jens Spahn）也是該職位的主要競爭者，他們都被認為是默克爾中間派立場的延續。

默克爾原本為自己的接班人計劃進行了精心準備，並為她的門生卡倫鮑爾成為總理候選人鋪路，但該計劃因一系列選舉挫折而遭打亂。卡倫鮑爾2月10日宣布，不會作為基民盟總理候選人蔘加定於2021年舉行的聯邦議院選舉，並將辭去基民盟主席一職。

卡倫鮑爾被德國輿論視作總理默克爾的「接班人」。分析人士認為，卡倫鮑爾辭職打破了默克爾的權力交接設想，給德國政壇帶來變數。