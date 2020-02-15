【武漢肺炎】IMF總裁稱讚中國採取兩個重要舉措應對疫情

國際貨幣基金組織（IMF）總裁格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）2月14日就新型冠狀病毒肺炎疫情發表了觀點，她表示中國為抗擊疫情采取了兩個十分重要的舉措。

格奧爾基耶娃2019年9日就任IMF總裁，此前她曾擔任世界銀行首席執行官。（Rueters）

正在德國參加2020年慕尼黑安全會議的國際貨幣基金組織總裁格奧爾基耶娃當地時間2月14日在接受美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）採訪時就新型冠狀病毒肺炎疫情造成的影響等方面發表了觀點，期間她稱讚中國對抗擊疫情采取了兩個十分重要的舉措。

格奧爾基耶娃表示，預計未來兩週內中國境內的工廠將陸續復工，屆時外界可對中國經濟的恢復能力有更好的了解並且在此基礎上能夠對中國經濟的「溢出效應」做出評估，IMF方面也正在關注新型冠狀病毒在中國境外傳播的方式，雖然這目前不是主要問題，但如果疫情傳播到衛生系統較為薄弱的國家，那麼情況可能會發生變化。

而為了抗擊疫情中國政府採取了兩個十分重要的舉措，即重視受疫情影響較為嚴重的地區以及通過降低利率等方法為經濟增加流動性，對此她表示讚賞。

此外她還呼籲不要將此次疫情與2003年「非典」疫情進行比較，因為中國經濟以及全球經濟都發生變化，比如在2003年時，中國經濟總量僅佔全球經濟的8%，而目前該數字已上升至19%，因此中國經濟對全球經濟產生的「溢出效應」應受到關注。

另據英國路透社報道，格奧爾基耶娃在當天會議上呼籲經濟學家暫時不要試圖對該疫情造成的經濟影響進行準確的預測，因為目前仍然缺乏一些信息，不過全球央行應該關心疫情的發展並且儘快對此做出反應。

據瞭解，世界衛生組織（WHO）方面目前擔心在本次疫情可能尚未在全球其他地區真正爆發，而新加坡出現疫情僅僅是疫情開始爆發的迹象，而當地時間2月14日，埃及衛生部稱該國確診了一例新型冠狀病毒肺炎病例，而這是非洲地區確診的首例病例。

另一方面，目前已有近兩萬名來自中國各地的醫護人員在湖北開展疫情防控工作，根據中國國家衛健委公布的數據顯示，截至2月11日24日，中國全國醫務人員確診新冠肺炎1,716例（湖北醫務人員確診新冠肺炎1502例），其中死亡6例。

預計中國境內的更多工廠將在未來兩週內復工。