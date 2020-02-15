【武漢肺炎】王毅接受路透社訪問：中國已經採取最嚴厲果斷措施

新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情持續蔓延，中國國務委員兼外長王毅2月14日接受路透社訪問時指出，中國已經採取最嚴厲及果斷的措施對抗疫情，同時抨擊其他國家過度反應。 他同時談及香港問題，指一國兩制將繼續堅定執行。

王毅接受路透社訪問，指當局已有全面的預防和控制工作。圖為他2月13日在德國柏林與德國外長馬斯開記者會。（Reuters）

談武漢肺炎

王毅指出，在中方努力後，疫情總體上得到控制。他認為，中國許多措施超出世衛的建議及國際衛生法規，形容當局已有全面的預防和控制工作，他看不到其他任何國家可以做到這一點，而中國已做到。

談中美貿易

對於中美貿易第一階段協議中，北京同意未來兩年內增加購買至少2000億美元美國商品和服務。王毅表示，這潛在一個問題，因為美國全面禁止中美之間的人員來往。從客觀上來說，這將給執行該協議帶來一些困難。

他希望美國考慮這個問題，以及如何繼續防止疫情蔓延，同時又不對貿易及人民採取不必要限制。

談華為問題

王毅又談及華為問題，指不明白美國為何要利用自己力量，試圖讓盟友攻擊華為這家世上最大的電信設備製造商。他認為沒有可靠證據證明華為有所謂的後門損害美國安全。

對於香港問題，王毅稱，香港情況逐漸恢復和平穩定，法律制度亦正恢復正確道路。他指出，一國兩制將繼續堅定執行，許多香港人會意識到，一國兩制是穩定與繁榮的最重要保證。

他又指出，現在有一些香港年輕人被外國勢力迷惑。「他們拿着（別國）國旗，並說他們想成為另一個國家一部分，並要求另一個國家解救他們。」

王毅認為他們完全是數典忘祖、忘記自己作為中國人的身份。他形容這是可恥，他們不代表絕大多數香港人意願，又指香港人也是中國人。