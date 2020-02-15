特朗普與司法部矛盾加大　不滿放過「眼中釘」　巴爾官位不保？

美國總統特朗普（Donald Trump）與司法部的矛盾加大，美司法部2月15日宣布不起訴特朗普的「眼中釘」、聯邦調查局（FBI）前副局長麥凱布（Andrew McCabe），美媒報道，此舉令這位美國總統大感不悅。加上司法部長巴爾（William Barr）日前竟罕見公開頂撞特朗普，輿論更有猜測司法部長會否再換人，分析認為，巴爾未有即時被炒的危險，但兩人關係確是出現空前威脅。

美媒報道，司法部決定不起訴FBI前副局長麥凱布，引來特朗普不滿。圖為司法部長巴爾（Getty）

不起訴FBI前副局長 特朗普不滿

《華盛頓郵報》引述知情的官員消息人士報道，特朗普深信司法部應該採取行動，加上司法部在公布不起訴麥凱布前，並無預先通知特朗普，令這位美國總統對此大感不悅，甚至要多名白宮律師如法律顧問西波隆（Pat Cipollone）安撫，希望他冷靜。

雖然特朗普與巴爾在2月14日中午有談話，但白宮幕僚均建議特朗普應避免談論麥凱布事件，目前外界未知兩人的對話內容。

巴爾2019年初上任司法部長，接替2018年底辭職的塞申斯（Getty）

特朗普巴爾矛盾加大？

特朗普與巴爾的矛盾，還在於有關司法部獨立性的問題，事實上，外界近來懷疑特朗普施壓司法部，巴爾則極力反駁這個質疑。此事源於特朗普的好友、競選團隊前顧問斯通（Roger Stone）因欺騙國會等罪名成立，檢察官本來建議判斯通入獄7至9年，但之後在特朗普在社交網站發文稱「不能容許這種司法不公」後，同日司法部收回量刑建議，外界譁然。

作為司法部長的巴爾則強調未有受到干預，辯護稱自己作出決定之後的數小時，特朗普才發文斥司法不公。巴爾之後在辯護時，甚至還罕見公開頂撞特朗普。

特朗普被指對司法部不滿，圖為他與第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）（Getty）

巴爾頂撞特朗普

據美國廣播公司（ABC）報道，巴爾2月13日受訪時稱，總統特朗普從未要求他在刑事案件上做任何事情，但確實應該停止有關司法部刑事案件的推文，更稱「這些推文令他難以履行職責。」

對於巴爾的言論，特朗普回應時反而強調自己的權力。他在社交網站Twitter發文，先引用了巴爾說「總統從沒有叫我在一宗刑事案件中做任何事」的話，然後他稱「這不代表我作為總統沒有法律權力這麼做，我有，只是至目前為止我選擇不這麼做！」

“The President has never asked me to do anything in a criminal case.” A.G. Barr This doesn’t mean that I do not have, as President, the legal right to do so, I do, but I have so far chosen not to! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 14, 2020

司法部長再換人？

特朗普在任內本來起用司法部長塞申斯（Jeff Sessions），但特朗普不滿對方處理「通俄門」的手法，結果在2018年11月，特朗普要求塞申斯辭職，到了同年12月，特朗普提名巴爾接任司法部長。如今巴爾會否與塞申斯同一命運？

甚至有不少人想到，特朗普之前已曾不滿司法部放生他的另一「眼中釘」、前FBI局長科米（James Comey），科米向外洩露他過去與特朗普會面的內容備忘錄，但到了2019年8月，司法部公開的報告指出科米只是違反部門內部政策規定及僱用協議，決定不予起訴，當時就已經令特朗普相當生氣。

但《華盛頓郵報》引述三名來自白宮的官員消息人士稱，巴爾仍是特朗普最忠實與有效率的官員之一，認為他沒有立即被炒的危機，只是兩人目前的關係確出現空前威脅。至於在司法部內外，官員則謹慎觀察，部分人質疑巴爾是否真的與特朗普結下樑子，部分人私下讚賞巴爾捍衛部門的舉動，但幾乎所有人都很好奇，未來下一步會是如何。