美日韓外長慕尼黑三邊會晤　關注朝鮮鎖國境抗新冠病毒

韓聯社消息稱，韓國外交部當地時間2月15日表示，當天正在德國出席慕尼黑安全會議（Munich Security Conference，MSC）的韓國外長康京和、美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）和日本外務大臣茂木敏充舉行雙邊和三邊會談。關注全球新型冠狀病毒防疫舉措及地區安全等問題。

消息引述外交部官員表示，當天在德國商業銀行大廈舉行的韓美日外長會談，是三方時隔一個月再會，也是康京和就任外長以來出席的第七次韓美日外長會談。三方就加強朝核問題合作以及域內外主要問題和形勢進行深入討論，會議時長45分鐘。

三方還就新型冠狀病毒疫情形勢、中東局勢等地區和全球性問題交換了意見，並商定繼續探索合作領域和方案。

韓聯社引述官員指出，三國外長一致認為，朝鮮近期為防控新型冠狀病毒封鎖國境，短期內不會發起大規模挑釁或採取其他行動。

韓美日外長2月15日慕尼黑會晤。（Reuters）

雙邊會談方面。在隨後舉行的韓美外長會上，康京和與蓬佩奧進行5分鐘的簡短會談。雙方就韓美防衛費分擔特別協定（SMA）談判的進展及其分析研究情況交換了意見，並就近期內重啟工作組談判，早日簽署雙方均能接受的協議達成共識。康京和強調，上一份協定已於去年年底到期，兩國需早日達成新協定。

韓美外長一致同意繼續加強韓美同盟，維護亞洲和太平洋地區的和平與安全。

韓聯社指出，韓美外長會後進行韓日外長會談，康京和與茂木敏充交談約38分鐘，她重申了韓方「要求日方撤銷對韓出口限制，拿出有誠意的實際措施」的立場。