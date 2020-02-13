【李屍朝鮮】全智賢客串第二季為復出試水溫　廣告代言Job密密接

Netflix原創劇《李屍朝鮮》將於3月13日播出第二季，暌違影劇圈3年多的女神全智賢確定將在劇中出演一角，正式重回小螢幕。

劇迷苦等1年多，《李屍朝鮮》終於推出第二季，今日劇照曝光，原班人馬朱智勛、裴斗娜等人依舊堅守抗「屍」前線之外，還有硬底子演員陳善奎、朴秉恩、金太勳等人加入。全智賢也於日前確定將以《李屍朝鮮》第二季回歸演藝圈，成為全劇最大焦點。

《李屍朝鮮》第一季尾，朝鮮已因瘟疫變為人間煉獄，眾人好不容易熬過漫漫長夜迎來陽光。不料喪屍群竟並未陷入沉睡，反以更兇猛的姿態迎面撲來！始終與外患喪屍對抗到底、和內憂被貪欲蒙蔽雙眼泯滅人性的趙學柱（柳承龍 飾）抗衡的王世子李蒼（朱智勳 飾），以及拼命挖掘生死草秘密的徐菲（裴斗娜 飾）究竟是否能在第二季的故事中找尋到瘟疫源頭抗「屍」成功，到底誰能成功活下來都備受劇迷期待。

按圖重溫《李屍朝鮮》第一季精彩劇照：

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全智賢現已是兩個小孩的母親，身材和靚樣絲毫未變，一回歸就成為平價服裝代言人。不僅如此，之前與全智賢合作過的炸雞、啤酒、洗頭水廣告也都難忘她的魅力再次找上門，其中就有韓國廣告業者向韓媒透露，由於全智賢從20多歲至今始終維持不變的美貌，形象又相當好，因此深受韓國女性的大力支持，更提高了廣告主的品牌價值，所以合作過的廠商也都樂於找天后再續前緣。

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究竟全智賢會在《李屍朝鮮》中扮演什麼角色呢？全劇組保密到家，連她的造型都不願公開，保密功夫滴水不漏，要讓劇迷準時追劇。《李屍朝鮮》第二季3月13日下午四點Netflix全球190個國家同步上架。

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