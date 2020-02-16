2019冠狀病毒病（COVID-19）疫情持續，世界衛生組織（WHO，簡稱：世衛）2月2日在Twitter表示，沒有證據表明食用大蒜可預防感染新型冠狀病毒。另外，世衛亦在網站上就一些傳言作出澄清。

世界衛生組織總幹事譚德塞2月15日在慕尼黑安全會議表示，無法預測疫情走向，敦促各國政府致力做好準備應對。（AFP）

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世衛網站指出，吃大蒜、使用漱口水、使用乾手機和塗抹芝麻油均不能有效殺死新型冠狀病毒。

世衛還指，抗生素只能殺死細菌，但對病毒無效。目前無證據表明奧司他韋（Oseltamivir，即「特敏福」（Tamiflu）可以用來醫治新冠肺炎，也沒有專門藥物用於預防和治療新型冠狀病毒。另外，量度體溫無法百分百檢測新冠病毒。它僅能檢測出已發燒的患者，對尚未發燒的患者無效。

世衛也指出，所有年齡的人都有機會患病，有哮喘、糖尿病和心臟病等疾病以及年齡較大的人士感染病毒的可能也許更大。

N95口罩不可重複使用

無論是N95口罩抑或外科口罩都不可以重複使用。如果一個人曾與感染「武漢肺炎」的人或其他呼吸道疾病患者有過密切接觸，那他所戴的口罩正面應視為已受污染。用家應在不接觸口罩正面的情況下取下口罩並妥善處理，摘下口罩後應使用皂液洗手或塗抹酒精搓手液。

不能全身噴灑酒精或氯

使用氯與酒精能有效進行表面消毒，但噴灑或塗抹此類物質無法殺死已進入體內的病毒，還會對口腔和眼睛的粘膜或者衣物有害。

世衛指出，人們接收來自中國的包裹是不會染病的。圖為1月31日支持者們發送給名噪一時的美國拳手道格拉斯（ James "Buster" Douglas）的信件。（AP）

紫外線燈會傷害皮膚

由於紫外線輻射會導致皮膚過敏，不應使用紫外線燈來消毒手或其他部位的皮膚。

接收來自中國的包裹不存在感染病毒風險

病毒在信件或包裹等物品上的存活時間很短，因此接收來自中國的快遞不會有感染「武漢肺炎」的風險。

寵物不會傳播病毒

目前沒有證據表明包括貓和狗在內的寵物會感染新型冠狀病毒。