【武漢肺炎】日本多名病人感染途徑不明　疫情已有變　政府改政策

日本厚生勞動大臣加藤勝信2月16日說，當局知道2019冠狀病毒病（COVID-19）的疫情狀況跟之前不同。 日媒報道，在社區感染可能在邊境防疫措施外蔓延的情況下，厚生省已加強快加強本地防疫措施，聚焦早期發現與治療。

日本厚生勞動大臣加藤勝信2月16日在日本放送協會的節目上表示，政府同日稍後會和專家開會，為民眾就2019冠狀病毒病應何時以及在哪尋求醫療諮詢的指引。圖為1月30日加藤勝信在日本參議院會議發言。（AFP）

加藤2月16日在日本放送協會（NHK）的節目上表示，有必要基於病毒擴散的預測採取措施。

日本目前出現新冠肺炎確診病例，一名老婦死亡，此外各地都出現無法掌握傳染途徑的病例。

加藤在節目上說，「我們已知情況已跟之前不同，需要有專家去判斷我們處於什麼狀況。我們尤其想製造一個環境，讓長者與有潛在疾病的人能適時接受醫學檢查。」

政府專家於16日傍晚開會時，加藤表示有意建立一個易於明白的標準，讓那些擔心其徵狀的人知道何時前往求醫。

他說：「在總是預期感染會擴散之際，我們努力去創設一個必需的醫療系統，防治及減少重病患者與死亡個案。」

他說：「我想讓這個系統及時推出以及採取主動，讓人們感到安全。」

《日本經濟新聞》15日稱隨着日本境內出現第一例武漢肺炎病例已1個月，病毒可能已越過邊境防疫往市區蔓延，厚生勞動省正把國內防疫對策放在加快以及加強「早期發現與治療」。

加藤在昨天的記者會上，要求日本所有地方政府都設置「回國者、接觸者電話諮詢中心」，24小時接受出現徵狀可能被感染民眾的電話諮詢。