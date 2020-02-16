【中美貿易戰】戰線延長？　美擬禁部分飛機引擎付運中國

美國總統特朗普（Donald Trump）政府正考慮一個建議，就是禁止通用電氣（General Electric Co.）有份合作產生的飛機引擎付運到中國，供中國研製的C919客機使用。

假如美國禁止LEAP 1C噴射機引擎出口中國，Comac C919客機的研製進度可能受阻。圖為2015年11月2日Comac C919客機在上海亮相。（Getty）

美國媒體《華爾街日報》（The Wall Street Journal）2月16日報道，一位知情人士透露，特朗普政府可能拒絕發放執照，令由通用電氣和法國賽峰集團（Safran）所組成的合資企業CFM國際公司（CFM International）不能再向中國出口更多的LEAP 1C噴射機引擎。這具引擎被中國用來研製國產客機Comac C919。

美國政府中有人擔心，中國可能藉逆向工程重製CFM的引擎，打入全球噴射機引擎市場，削弱美國企業的利益。

根據知情人士，通用電氣反對禁止出口之舉。該公司表示，仿製先進的引擎產製技術遠比部分政府官員以為的要困難得多。通用電氣亦指出CFM引擎已在中國存在數年，意味中國生產商或已開始逆向工程的分析研究。

該報引述知情人士稱，有可能否決新引擎執照的討論事項已排在20日的華府官員會議中。內閣官員討論此事以及其他中國貿易政策的會議則排在2月28日。

特朗普政府也考慮限制通用電氣就C919客機出口航空電子系統。