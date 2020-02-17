【武漢肺炎】馬來西亞將禁止停靠過中國港口的遊輪靠岸

馬來西亞副總理旺阿茲莎（Wan Azizah Wan Ismail）當地時間2月16日宣布該國將禁止所有從中國港口出發或停靠過的遊輪靠岸，此舉發生在「威士特丹號」遊輪有乘客被確診感染新型冠狀病毒之後。

當地時間2月14日「威士特丹號」遊輪獲准在柬埔寨靠岸，當時該國首相洪森曾在沒有佩戴口罩的情況下在港口迎接。（Reuters）

據新加坡《聯合早報》當地時間2月16日報道，由於「威士特丹號」遊輪一名美國籍乘客入境馬來西亞後被確診感染新型冠狀病毒，馬來西亞副總理旺阿茲莎當天宣布該國將禁止該遊輪的所有乘客入境，同時也將禁止所有從中國港口出發或停靠過的遊輪靠岸。

此外旺阿茲莎還表示，馬來西亞當局將繼續對6名來自於「威士特丹號」遊輪並且計劃在馬來西亞進行轉機的乘客進行檢測，其結果會決定當局對他們的處理方式。

對此報道指出，「威士特丹號」遊輪此前曾在海上漂流兩週後最終獲准在柬埔寨靠岸，遊輪上145名乘客在下船後立即乘飛機來到馬來西亞，其中有一名83歲的美國籍公民在吉隆坡國際機場入境時被確診感染新型冠狀病毒，截至目前這145名乘客中已有137人獲准飛離馬來西亞，而這名患者的家人和其他6人正被隔離觀察。

據瞭解，截至當地時間2月16日中午，馬來西亞累計確診22例新型冠狀病毒肺炎病例，累計有7人康復出院。

此外根據中國陝西省衛健委公布的消息顯示，有一名29歲的西安市居民在2月9日被診斷為新型冠狀病毒肺炎病例，他在1月21日至28日期間曾到馬來西亞旅遊，該消息經馬來西亞媒報道後引發該國社會關注。