【威士特丹號】武漢肺炎確診者「漏網」　柬馬會有病毒攻防戰？

獲柬埔寨允許於2月13日在該國靠岸的郵輪「威士特丹號」（Westerdam），在檢疫後讓乘客下船並乘飛機往馬來西亞，然而有一名長者在抵達吉隆坡後被驗出有病徵，繼而在兩度測試中確認確診。馬來西亞及柬埔寨不僅因此面臨可能發生爭議，亦面對病毒流入境內的風險。

圖為2月15日郵輪「威士特丹號」上的乘客派出飛吻，他們看來對於行程將告一段落感到開心。然而在同船乘客飛到馬來西亞被確診感染2019冠狀病毒病（COVID-19）之後，他們的歸期又將出現變數。（AP）

「威士特丹號」下船的145乘客中最後一批為數17名的乘客，本應在馬來西亞吉隆坡國際機場登機離開，但在15日晚上有2名乘客送院。他們分別是後來確診患病的83歲美國女乘客，以及她的85歲丈夫。馬來西亞副總理旺阿茲莎（Wan Azizah Wan Ismail）16日公布，她的樣本已兩度被驗出對新型冠狀病毒呈陽性反應。

女乘客14日在機場的篩檢中被發現有病徵，15日被驗出確診2019冠狀病毒病（COVID-19），導致數名同船旅客在吉隆坡登機被拒，暫時無法回國。女乘客的丈夫樣本經測試後證實呈陰性反應。兩人雙雙被送往位於該國郊區的雙溪武洛醫院（Sungai Buloh Hospital）就診。

旺阿茲莎16日說，該國開始不會容許郵輪的乘客入境馬來西亞，因為他們都被視為與確診個案有密切接觸。她說所有其餘預計在馬來西亞起飛、用來載走郵輪乘客的包機都取消。

旺阿茲莎表示，除了美籍女乘客和她丈夫，其餘143人都已接受篩檢，137繼續其行程，尚有6人在等待接駁到目的地的航班。她說馬來西亞仍會為他們進行測試，如確認他們沒受感染，便可繼續往其他地方。

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船公布稱是初步測試 還有第二次

出現「漏網」確診個案後，《柬中時報》16日引述柬埔寨衞生部發言人稱，馬來西亞衞生部可能是「誤診」。柬埔寨衞生部發言人奧萬丁（Or Vandine）在15日晚發布的聲明指出，部門已在與世界衛生組織（WHO）及美國疾病控制和預防中心（CDC）合作。她說部門已要求馬來西亞「審查測試結果以確保其準確性」。

柬埔寨接受「威士特丹號」入境，是基於人道理由，然而此舉有可能導致它和馬來西亞出現輸入個案的風險。身為美國史丹福大學傳染病學教授以及大學醫院專家的Stanley Deresinski稱：「任何已受感染以及有病徵的人，可能會在他們回到的地方觸發一條感染鏈，那是絕對的風險。」

他說，美籍女乘客的個案觸發的問題是，病毒潛伏期是否長過指引所指的兩周：「我們真的不確定。」

柬埔寨與郵輪「威士特丹號」方面都稱已對乘客進行篩檢，然而單靠體溫檢測、乘容自行申報，以及對有申報的特定旅客做進一步冠狀病毒測試，也許還是未必能完全排除還有潛在患者「漏網」離開。圖為2月15日「威士特丹號」乘客在柬埔寨下船。（AP）

郵輪篩檢 難令人完全釋疑

「威士特丹號」2月1日由香港出發，郵輪原定進行14日的行程，停靠數個港口，旅程最後會在中國上海結束。但在郵輪上被懷疑有人染病後，連日來遭5個港口拒絕停靠。它在海上航行兩周，13日終獲准停泊在柬埔寨西哈努克城的港口。乘客在14日接受柬埔寨檢疫確認無恙後，才獲准上岸。

經營「威士特丹號」的荷美遊輪（Holland America Line）稱2257名乘容及船員已於2月10日接受體溫檢查，沒一個人有體溫上升的情況。下船的乘客都有填好一份健康問卷，以及所有人的護照都已被重新檢視，確保沒人曾在過去14天到過中國大陸。

荷美遊輪15日稍晚發布的聲明指出，郵輪乘客的測試是初步的，現在等待第二次測試給果。公司稱正在與馬來西亞、柬埔寨及美國疾病控制和預防中心（CDC）合作。然而如有關方面仍在等待初步結果，為何不選擇在第二次結果出爐後才「放走」乘客？

柬埔寨衞生部說，已對20名通報自己有咳嗽或腸道問題的乘客進行冠狀病毒測試，所有測試結果都是陰性的。柬埔寨駐世衛代表利艾蘭（Li Ailan）說，所有測試都是根據現有用於測試病毒的規程進行。世衛已對該國衞生部提供用於篩檢乘客的指引。

利艾蘭在馬來西亞公布有「漏網」個案前說，這些乘客都已在船上逗留接近14天，已處於兩周隔離檢疫期的尾聲。他也說讓乘客進行健康申報是好的篩檢方法。然而這種說法難免令人想到，如有乘客不誠實，便可能發生問題。

馬來西亞《新海峽時報》16日報道，有乘客報稱郵輪方面在他們下船前有進行體溫檢測，但未清楚這是否在有人報告自己體溫升高後進行的措施。