【美國大選】桑德斯內華達州初選造勢　裸女衝上台抗議

美國2020年大選初選正在如火如荼地進行，內華達州將於2月22日進行初選投票，民主黨參選人桑德斯（Bernie Sanders）2月16日在該州競選時遭遇一段意外小插曲。

參議員桑德斯2月16日在內華達州卡森市的競選活動中發表演講時，剛剛介紹完他的妻子是「下一任第一夫人」，就有一名女子衝上台，搶過桑德斯手中的麥克風說：「伯尼，我是你最大的支持者，我在這裏請求你停止支持乳製品行業，停止支持畜牧業。我相信你！」

這名女子的做法讓桑德斯十分意外和措手不及，他不得不被迫離開講台，站到講台的一旁去。

不僅如此，就這這位女子霸佔舞台時，另有兩名裸體女子也行動起來，她們往自己裸露的上身潑上五顏六色的液體，顯然是為了模仿假血。

由於場面失控，安保人員不得不上場，將抗議人員帶走。隨後，桑德斯再次回到台上，和支持者們開玩笑說：「這裏是內華達，總是有一些令人興奮的事情。」

之後，代表動物權利組織「全球直接行動」（Direct Action Everywhere）的三名女子在集會後因過分裸露罪被捕，需繳納2,500美元的保釋金。

該動物權利組織在一份聲明中稱，桑德斯「有支持乳製品業的歷史，包括在2009年的農業撥款法案中親自起草了一份修正案，為乳製品業提供3.5億美元的企業福利」。

據悉，桑德斯在艾奧瓦州和新罕布殊爾州的初選中已經取得不錯的成績，現在支持率大漲，已經是民主黨領先的候選人，有望拿下民主黨的提名。

另據美國《國會山報》2月14日報道稱，民意調查顯示，桑德斯在內華達州的支持率也領先其他民主黨參選人。