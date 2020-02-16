【美國大選】紐約市長白思豪不撐彭博　背書桑德斯

美國2020年大選民主黨初選提名之戰如火如荼進行。紐約市長白思豪（Bill de Blasio）不僅為美國參議員、民主黨參選人桑德斯（Bernie Sanders）選總統背書，還將到下一場、內華達州為桑德斯站台。他說，桑德斯將打敗總統特朗普（Donald Trump）。

2020年民主黨總統初選黨內提名之戰如火如荼進行。美國《華爾街日報》消息稱，桑德斯競選公告引述白思豪（Bill de Blasio）2月14日聲明，為桑德斯競選總統背書。公告提到，他2月16日、17日將和桑德斯同行、亮相內華達州，在黨內提名下一站為桑德斯預熱宣傳。

內華達州2月22日將舉行黨內初選提名，這是第三站。桑德斯在前兩場：新罕布殊爾州排名第一，艾奧瓦州和布蒂吉格（Pete Buttigieg，1月卸任南本德市長）的選情難分伯仲，桑德斯獲得票數第一，布蒂吉格得到黨團代表提名桂冠。

公告引述白思豪書面聲明說：「我同桑德斯站在一起，因為他和工人家庭站在一起，一直都是。」

美國有線電視新聞網絡（CNN）消息稱，白思豪聲明還說：「我呼籲制定大膽的、進步的議程，這正是桑德斯幾十年來宣導的。我很自豪，給這位真正的改革派領導者、為紐約工薪市民和美國每家每戶奮鬥的人背書。”」

白思豪指出：「紐約人非常瞭解特朗普的排外、偏執和魯莽造成傷害，桑德斯是能夠接替他、將他打敗的參選人。」

競選公告提到，在去年9月退出了民主黨初選選營的白思豪，是一位自由主義者。CNN指出，白思豪也是首位給桑德斯背書的2020大選參選人。

雖有紐約市長的相同經歷，白思豪不僅放棄對前任市長彭博（Michael Bloomberg）背書認同，還抨擊過彭博的「舊制」。CNN消息稱，白思豪2019年11月17日對彭博推行的「攔阻搜身」 （Stop, question and frisk）警務活動批評說：「他有六整年承認這項政策是錯的。」這個策略被認為有針對非裔和拉丁裔的傾向。

美國VOX報道稱，彭博2020年2月11日在影片中再次為自己任紐約市長時支持警方「攔阻搜身」道歉。