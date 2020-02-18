【武漢肺炎・措施】菲律賓放寬菲傭回港禁令　韓派總統專機撤僑

中國武漢爆發的2019新型冠狀病毒肺炎疫情持續，各國紛紛採取措施阻止疫情「進口」，並撤走其滯留在武漢及湖北地區的僑民。 世界衛生組織公布（WHO）1月30日稱「2019年新型冠狀病毒疾病」（COVID-19）疫情屬「國際關注的突發公共衛生事件」（PHEIC）之後，愈多國家或地區宣布收緊入境、防疫措施，撤僑的進度亦有加快。此外續有航空公司宣布延長停飛來往中國客機航班。 本文將持續更新各地應對疫情的消息。

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菲律賓放寬禁令 容許該國傭工返港澳工作

菲律賓外交部副部長杜萊（Brigido Dulay）2月18日宣布，撤走對菲律賓傭工的出國禁令限制，容許他們返回香港及澳門工作。

Today, DFA Sec Locsin’s advocacy has come true. OFWs returning for work in Hongkong and Macau have been exempted from the outbound travel ban by the IATF-EID, subject to certain procedural formalities. Woohoo!! @teddyboylocsin — Dodo Dulay (@dododulay) February 18, 2020

英國籌備包機從郵輪「鑽石公主號」撤僑

英國外交和聯邦事務部（The Foreign and Commonwealth Office）正籌備接回郵輪「鑽石公主號」上英國公民的專機。

該部發聲明指，「我們的職員正聯絡船上的英國公民，以作必要的安排。」該部又表示，希望可以盡快安排專機。

新加坡航空減3月至5月全球航班

新加坡航空公司（Singapore Airlines Ltd）2月18日表示，由於疫情導致需求減少，將暫時減少3月至5月全球航班的數目。受影響航班的目的地包括洛衫磯（Los Angeles）、法蘭克福（Frankfurt）、巴黎（Paris）、東京（Tokyo）、首爾（Seoul）、雅加達（Jakarta）、悉尼（Sydney）及孟買（Mumbai）。公司早前已宣布，減少飛往中國內地及香港的航班。

韓國派總統專機赴日從郵輪「鑽石公主號」撤僑

韓國中央應急處置本部2月18日表示，會安排總統專機空軍3號同日中午在首爾機場起飛，到東京羽田國際機場接回郵輪「鑽石公主號」上4名韓國公民及1名日籍家屬。專機會在19日上午返抵首爾。5人抵韓後會接受14日隔離。

俄羅斯航空暫停部分飛往中國航班至3月底

俄羅斯航空（Aeroflot）2月17日宣布，基於需求下降及爆發2019冠狀病毒病（COVID-19）疫情，將暫停部分飛往中國的航班。

俄羅斯航空在官方網站上公布，由18日開始，飛往北京和上海的班次，會從每天2班減少至每天1班，有關措施會持續至3月28日。公司17日起也暫停飛往廣州的部分航班，而在3月1日開始，飛往香港的部分航班也會停飛，但兩個航班的班次仍會維持每周4次。

澳洲擬撤走「鑽石公主號」澳籍公民

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）2月17日宣布，將會撤走「鑽石公主號」郵輪上逾200名澳洲公民，他們會被安排前往澳洲達爾文（Darwin），並在該處隔離14天。

莫里森2月13日宣布，延長對所有來自中國內地的旅客入境禁令一周，以防止澳洲公民感染新型冠狀病毒。他又指，有關禁令會每周覆檢一次。

澳洲自2月1日起，所有從中國內地前往澳洲的人士必須接受隔離，為期14日，除了澳洲公民、澳洲居民、被供養者、法定監護人或配偶，其他人士一律不得入境。

圖為2月7日菲律賓醫護工作人員在馬尼拉一間醫院外舉起標語，呼籲政府提高薪金以及要求確保當值醫療人員的安全。（AP）

菲律賓擬准菲傭回香港工作 兩周內審議

菲律賓外交部長洛欽（Teodoro Locsin Jr.）2月15日在Twitter發文指， 是時候准許菲律賓工人返回香港僱主身邊工作。他又指，香港有更好的防疫設施，並保證政府會在兩周內審議。

美包機接「鑽石公主號」公民 44人染病留日治療

美國政府16派兩架包機接載於日本橫濱港「鑽石公主號」郵輪上的美國籍旅客回國，在本港時間2月17日清晨6時前已先後起飛。郵輪上約有400名美國人，當中44名美國人確診感染2019冠狀病毒病（COVID-19），他們不能登上包機，需要留在日本接受治療。全船約有3,700人，包括約330名香港人。

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意大利決定派包機接走「鑽石公主號」意國公民

意大利外交部長馬約（Luigi Di Maio）2月16日表示，決定派出包機，把「鑽石公主號」郵輪上35名意大利人帶回國。

日本第5架包機接走滯留武漢公民

日本第5架接載滯留中國武漢的包機2月17日早上約7時，飛抵東京羽田機場。機上載有36名日本國民和29名中國人，包括日本人的配偶。

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加拿大派包機接走「鑽石公主號」加籍公民

日本放送協會（NHK）2月16日報道，加拿大政府15日宣布，郵輪「鑽石公主號」上的加拿大籍公民將可乘搭包機回國，返國後需要隔離14天。但如果當中發現有新型冠狀病毒症狀的人不能上機，並需留在日本接受治療。

圖為2月17日停泊在日本橫濱港的郵輪「鑽石公主號」。續有國家或地區計劃及執行撤走郵輪僑民的計劃，然而在外界對病毒所知仍不完全，以及檢疫措施難以做到滴水不漏的情況下，仍會有病毒在社區擴散的風險。（AP）

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美國將撤走「鑽石公主號」上的公民

「鑽石公主號」郵輪上約380名美國人以及他們的家人可搭乘兩班由美國務院安排的包機回國。美國疾病控制和預防中心（CDC）準備與新興傳染病組總監沃克（Henry Walke）14日表示，他們最快在16日返抵美國。

世衛國際專家組將抵中國

世界衞生組織派出的專家組，周末全員抵達中國，並開始工作。專家組希望聚焦研究病毒如何傳播、嚴重程度及評估抗疫措施的效果。專家組亦會探討醫護人員受感染的原因。

歐盟暫不「封關」

歐盟各國衛生部長2月13日開會，同意加強準備，並協調應對疫情。他們指，需要計劃更多，避免疫情爆發期間出現任何藥物或防護裝備的短缺。

被問到如果疫情升溫會否關閉歐洲免簽證的神根公約地區（Schengen），克羅地亞衛生部長拜羅什（Vili Beros）指，歐盟有機採取進一步行動。不過歐盟衛生專員基里亞基季斯（Stella Kyriakides）表示，現時情況未需要採取如此嚴厲的措施。

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美國航空停飛香港至4月底

美國航空（American Airlines）12日宣布，將停飛中國內地和香港直至4月底，比起原定計劃延長一個月。來往洛杉磯和達拉斯至上海和北京的航班將停飛至4月24日；來往達拉斯至香港的航班將停飛至4月23日；來往洛杉磯至香港的航班將停飛至4月24日。

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聯合航空停飛來往香港航班

美國聯合航空（United Airlines）2月12日稱，評估美國來往北京、成都、上海和香港的運營情況後，決定延長停飛至4月24日。公司稱做出這個決定的部分原因是需求大幅下降。



公司2月4日公布暫停所有香港航班服務，擬在3月28日恢復。來往中國航班則在4月24日恢復。

圖為2月13日停泊在柬埔寨西哈努克城港口外的「威士特丹號」。輪上乘客雖經過檢疫，但16日還是有一名飛抵馬來西亞的美籍女乘客確診患上武漢肺炎。（AP）

日本對浙江省發旅遊禁令

日本首相安倍晉三12日的新型冠狀病毒肺炎對策總部會議上表示，除了中國湖北省外，將拒絕曾在浙江省逗留的外國人入境。措施13日凌晨0時生效。

韓國加強對港澳旅客檢疫

韓國政府2月11日宣布將香港和澳門列為疫區，決定於12日起加強對從兩地入境旅客的檢疫措施。

韓聯社報道，所有途經港澳入境的旅客需接受特別檢疫，具體包括下機後必須利用專用檢疫通道，向檢疫人員提交健康狀態問卷並接受體溫檢測。有發燒、呼吸道疾病症狀的人員需在設在檢疫台的排查站接受流行病學調查和新型冠狀病毒檢測。檢疫部門還將要求入境者提供在韓居住地資訊和聯絡方式，並在現場立馬確認，未經確認不得入境。

中央防疫對策本部長鄭銀敬表示，港澳地區在中國大陸確診患者流入後社區傳播的風險升高，因此政府決定將港澳劃為疫區加強檢疫。

圖為2月17日韓國地鐵一個列車上配備的熒幕，顯示着防疫資料。（AP）

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