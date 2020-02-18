【武漢肺炎】菲律賓放寬出國禁令　容許菲傭回香港澳門工作

菲律賓外交部2月18日正式宣布，放寬當地的出國禁令，容許傭工赴香港及澳門工作。該禁令之前讓大量菲傭無法來港，或令放假返鄉的菲傭回不到香港工作。

菲律賓外交部副部長杜萊（Brigido Dulay）2月18日宣布，撤走對菲律賓傭工的出國禁令限制，將容許他們返回香港及澳門工作。

Today, DFA Sec Locsin’s advocacy has come true. OFWs returning for work in Hongkong and Macau have been exempted from the outbound travel ban by the IATF-EID, subject to certain procedural formalities. Woohoo!! @teddyboylocsin — Dodo Dulay (@dododulay) February 18, 2020

大量菲傭因禁令無法來港或返港

菲律賓2月2日出現首宗中國境外2019冠狀病毒病（COVID-2019，俗稱武漢肺炎）的死亡個案後，同日進一步收緊出入境限制措施，禁止直接來自中國大陸、香港及澳門的旅客入境，菲律賓公民亦被禁前往三地，令大量菲傭無法來港，也令不少當時返鄉的菲傭回不到香港，一度有多人滯留在馬尼拉機場。

美國有線新聞網絡（CNN）報道，數以千計的菲傭無法到香港或澳門後，滯留在當地，政府向他們派發津貼，安排住宿及食物。菲律賓分別有逾21萬名勞工在香港工作，在澳門則有3.2萬名。

菲律賓外交部長洛欽（Teodoro Locsin Jr.）2月15日已在Twitter發文指，是時候准許菲律賓工人返回香港僱主身邊工作。他表示，香港有更好的防疫設施。