【鑽石公主號】美國包機14僑民中招　或證日本防疫措施失效

停泊於日本橫濱多日，感染人數正不斷擴大的鑽石公主號（Diamond Princess）郵輪，各國正派出包機前往接走乘客離開。但即使部分人成功離開，他們這一趟不平凡的「難忘旅程」仍未結束。

搭乘旅遊巴，從橫濱前往羽田機場離開的美國旅客。（Reuters）

鑽石公主號上載着398名美國人，美國大使館曾建議乘客在為期14天的隔離期內留在郵輪上，但隨着感染人數不斷擴大，美國決定改變主意。美國在2月15日派遣包機，接走美國乘客離開。

美國原表示只有經過篩查、沒有表現出任何症狀的乘客可以乘坐包機返回美國，但在最後一刻再改變主意，連同已知受感染但仍未出現症狀的乘客，一同接走。

船上共338名美國乘客，在17日乘搭包機離開，有60名美國人仍然留在日本，機上有14名乘客確診新型冠狀病毒肺炎。

船上防疫計劃已證實失敗

日本原意是讓所有乘客隔離在郵輪上，防止病毒在岸上散播。但病毒卻在船上肆虐，由原本感染者70的數字不斷上升至454人，有指日本政府的船上防疫計劃已證實失敗。

但即使能成功離船，他們的「難忘旅程」仍未結束。有乘搭包機的乘客表示，他們至上機一刻才知道他們正與受感染的人同乘一班航機，直到他們看見機上有部分位置使了帆布及膠布分隔開。

在返回美國後，他們仍需要接受14日的隔離，入住位於加州或德州的軍營內，被確診的患者將直接送院。

除了美國，加拿大、韓國，以至香港亦正計劃派出包機接離郵輪的乘客離開。港府已表示所有返港人士會移送至駿洋邨檢疫中心強制隔離14天。