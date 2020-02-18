【鑽石公主號】船上1/4人確診成淘大翻版　何栢良憂過百港人中招

俗稱「武漢肺炎」的新型冠狀病毒肺炎疫情在香港蔓延，本港昨日新增3宗確診個案，目前累計已有60人染病；政府已安排兩架包機免費接載滯留日本鑽石公主號郵輪的港人返港，他們回港後會即時入住火炭駿洋邨強制檢疫中心隔離14日。 香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今（18日）早在港台節目《千禧年代》表示，十分擔心鑽石公主號郵輪的情況，他形容：「完全係2003年淘大花園E座翻版，爆發情況甚至更嚴重。」對於駿洋邨用作隔離營，何認為相關選址「值得市民考慮」，但在缺乏專業諮詢意見下，市民有擔心是十分正常。 何栢良形容鑽石公主號郵輪已屬「疫區」，估計最壞的情況有機會一成至三成人受感染。但他同時呼籲港人毋須過於恐慌：「香港無雷神山、火神山，但香港有獅子山。」

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何栢良表示，鑽石公主號郵輪確診個案的無病徵「隱形病人」佔比高，政府應安排滯留港人盡快回港，為他們提供合適照料，特別是安排專業人士照顧他們的心理需要、穩定情緒。

何栢良批評，日本厚生勞動省的決定屬錯誤。首名確診2月1日確診，2月3日則增加至10人確診，但當時日方仍未落實隔離，仍有大批乘客在船上吃自助餐高達40至50次，因此船上疫情爆發一發不可收拾，「船上乘客都好委屈。」他形容鑽石公主號郵輪已屬「疫區」，船上一半人、逾1700人已檢測，當中四分一人確診，按此比例推算，估計最壞的情況可能有100人回港後確診感染要入院，有機會一成至三成人受感染。

何栢良十分擔心鑽石公主號郵輪的情況，他形容：「完全係2003年淘大花園E座翻版，爆發情況甚至更嚴重。」對於回港港人需在火炭駿洋邨強制隔離14日，何形容：「唔洗傾，一定要。」他承認未曾前往駿洋邨，但他強調相關選址「值得市民考慮」，當局應派專業人士檢查，確保設施就緒；在缺乏專業諮詢意見下，市民有擔心是十分正常。

對於駿洋邨用作隔離營，何栢良認為相關選址「值得市民考慮」，但在缺乏專業諮詢意見下，市民有擔心是十分正常。（資料圖片）

《香港01》昨日引述消息報道，東區醫院新增一宗初步確診個案，患者是一名32歲外傭，其僱主為早前確診的第52宗個案，曾出席在北角明星酒家涉及29人的家族聚餐。何栢良表示，近距離聚集會大大增加病毒傳播風險，目前當局應加強對外傭的公共衛生、防疫文宣，據其觀察，外傭近日的聚集情況有改善。

至於本港近日有多宗確診個案均是在港島東區活動，何栢良認為，單純看相關居住活動地區很難發現有關聯性，政府應使用超級電腦等科技分析箇中有否關聯，「有少少緊張，但唔需要恐慌。香港無雷神山、火神山，但香港有獅子山。」

▼疫症下的香港 不正常的日常▼

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紀律部隊義工服務隊日前約百名會員到駿洋邨，以義工形式，幫政府搬運及組裝檢疫單位的家俬。（紀律部隊義工服務隊提供相片）

▼武漢肺炎疫情擴散 全國約六萬人確診▼