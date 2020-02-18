【武漢肺炎】習近平訪日再添變數　日本指籌備工作如常進行

受新型冠狀病毒肺炎影響，原定3月初舉行的中國全國人民代表大會面臨推遲。由於會議後恰逢中國國家主席習近平訪日的時間，訪日行能否如期進行再添未知數。

日本時事通信社報道，日本官房長官菅義偉2月18日在東京記者會上，就中國推遲舉行全國人民代表大會，是否影響習近平對日本進行國事訪問表示，「正在關注全國人大動向，目前情況下習主席將按預期訪日，且籌備活動正在有序進行中」。

新華社17日報道，2月下旬召開的全國人大常委會會議將審議關於推遲召開第十三屆全國人民代表大會第三次會議的決定草案。

受疫情影響，中國人大會議面臨推遲，同時中國國家主席習近平4月的訪日行程也充滿未知數。（新華社）

習近平原計劃4月訪問日本。日媒普遍認為，隨着全國人大延期召開，習近平訪日安排也將出現變化。日本共同社報道認為，因傳染病導致中國重要政治日程受影響實屬罕見，而中國人大會議延期必將影響習近平訪日等外交行程和經濟運作。

日本《每日新聞》則在17日報道中指出，關於中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪在2月28日和29日訪日的安排雖然進入最終協調階段，但考慮到人大延期以及新冠肺炎疫情在日本擴大，習近平可能仍然很難按預期計劃訪問日本。

雖然外界猜測習近平訪日行程會受疫情阻礙，但日中政府皆傳遞出訪問計劃不受影響的信號。《日本經濟新聞》報道，日本外相茂木敏充也在2月18日的記者會上表示，正在按預期籌備習近平訪日。

茂木敏充2月15日在德國慕尼黑會見中國外交部長王毅，雙方對於習近平訪日繼續展開合作達成一致。