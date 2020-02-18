金正恩率眾騎白馬登白頭山　路透社：花費59萬港元從俄羅斯進口

朝鮮官媒朝中社先後在2019年10月及12月發布最高領導人金正恩騎白馬登上白頭山的照片，外界看到壯碩白馬毫不費勁地載着金正恩在雪地上奔馳，都對這批良駒充滿興趣。路透社報道，原來這批馬是從俄羅斯進口，朝鮮共花費75,509美元（約59萬港元）。

朝中社2019年12月4日發布照片顯示，朝鮮最高領導人金正恩騎着白馬到訪白頭山的戰爭遺址。（Reuters）

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路透社2月17日報道，根據俄羅斯海關資料，俄羅斯2019年向朝鮮出口12匹馬，總值75,509美元。這是自2015年以來最大筆的買賣，朝鮮當年曾用192,204美元（約149萬港元）向俄國購入61匹馬。

朝鮮一直有向俄羅斯買馬。據俄國紀錄，在2010年至2019年間，朝鮮最少從俄羅斯入口138匹馬，合共花費584,302美元（約454萬港元）。

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朝鮮2019年購買馬匹時，正面對國際社會的制裁。路透社報道，有分析指，金正恩騎着白馬的形象，是為了向朝鮮民眾灌輸信息，即他是天命所歸、有能力統治國家的強人。

朝中社2019年12月4日報道金正恩登白頭山時，金正恩表示參觀白頭山地區革命戰跡地，目的是在面對「帝國主義者空前未有的封鎖打壓活動」，向民眾灌輸白頭山的「不屈革命精神」。