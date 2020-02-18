【武漢肺炎】約翰遜與習近平通電話　傳中方曾抱怨他不致電慰問

2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情肆虐之際，英國首相約翰遜（Boris Johnson）2月18日與中國領導人習近平通電話，對中國遭遇疫情表示慰問。

新華社2月18日報道，中國國家主席習近平2月18日下午應約同約翰遜通電話。

報道稱，習近平感謝英女王伊利沙白二世（Queen Elizabeth II）和約翰遜對中方抗擊新冠肺炎疫情的慰問。習近平指出，英方為中國抗擊疫情提供物資支持，這體現中英兩國和兩國人民的友好情誼。

習近平指出，中國付出巨大努力，有效阻止了疫情在全球範圍的蔓延。中方將繼續本着公開透明態度，同包括英國在內的各國開展合作。

報道指出，約翰遜代表英國政府和人民對中國人民遭遇新冠肺炎疫情表示慰問，對中國採取全面有力措施防控疫情、及時同國際社會分享信息、努力防止疫情在世界蔓延表示高度讚賞。

約翰遜表示，英方對中方在抗擊疫情中表現出的速度和效率表示欽佩，願繼續向中方提供支持和幫助。相信在習近平領導下，中國人民一定能夠取得抗擊疫情勝利，並將疫情對中國經濟社會發展的影響降到最低。

傳中方曾抱怨約翰遜不致電慰問

值得一提的是，英國廣播公司（BBC）2月6日曾報道稱，中國方面之前曾對約翰遜不致電中國領導人慰問疫情一事感到擔憂，2月4日，中國駐英大使劉曉明在使館會見英國前歐洲議會議員斯坦利（Stanley Johnson），也就是約翰遜的父親時，曾特意提到約翰遜未致電中方元首慰問一事。