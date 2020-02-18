【武漢肺炎】日本防疫難題：醫院疑現交叉感染　醫護憂支援不足

新型冠狀病毒肺炎疫情在日本擴散，部份地區有醫護人員相繼染病。隨確診人數急增，日本政府計劃增加治療機構數目，將普通醫院納入治療設施名單。不過有人擔心醫院「不知道能否做好準備」，預防醫院交叉感染也成為當務之急。

日本多地有醫護人員相繼染病，情況令人擔憂。東京有的士司機2月18日也戴上口罩，預防感染。（美聯社）

神奈川縣相模原中央醫院一名40多歲女護士曾經接觸確診患者，之後證實染病，很有可能是被患者傳染。日本共同社報道，醫院門外張貼告示，宣布暫停門診。有原本18日到醫院求診的人表示擔心，「不知道今後會怎麼樣」。東京都與和歌山縣的醫院也相繼出現醫生和住院患者感染，暫停門診和探訪。

日本確診人數不斷增加，連同郵輪「鑽石公主號」的患者，目前已經超過500人患病。參議員芳賀道13日於在野黨質詢中表示，郵輪長者乘客下船時，決定接收的單位也耗時5小時以上。厚生勞動省幹部指，要送院已經變得困難。

政府發出通知，表示普通醫院也可以接收肺炎患者，並計劃把診療體制完備的醫療機構從全國726間增加到800間。不過大阪有醫生感到憂慮，不知道政府提供支援的程度，不敢輕易接收病人。廣島市的縣立廣島醫院負責人表示，目前接收條件不明，現階段不知道能否做好準備。

川崎市一間醫院接收了確診患者，院內一名男醫生表示，院內有人擔心「肺炎會不會透過空氣傳染」，亦憂慮患者會蜂擁而至。他說：「不敢說傳染不可怕，可以的話，希望不要讓我來看病。」