【武漢肺炎】日本外交要員突訪北京　確認習近平如期訪日

日本外務省在無預兆情況下宣布，日方外交高官已經在2月18日訪問了中國北京，並就新型冠狀病毒肺炎和中國國家主席習近平訪日等多項議題，與多位中國外交要員單獨展開對話。

據日本外務省網站2月19日消息，外務省亞洲大洋洲局局長瀧崎成樹18日到訪中國北京，並分別會見了中國外交部副部長羅照輝和外交部亞洲司司長吳江浩，以及外交部邊界與海洋事務司司長洪亮。

瀧崎成樹在訪問期間，就防止2019冠狀病毒病（COVID-19）疫情擴大，與中國外交部人士確認了合作。同時，針對習近平訪日事宜，瀧崎成樹也與中方官員確認將繼續展開緊密合作，推動進行各項準備工作。

據悉，雙方還就互相關心的問題進行了坦率而有建設性的對話。

適逢新冠肺炎肆虐以及中國國家主席習近平訪日前夕，日本外務省高官突然出訪北京。（新華社）

由於按照此前安排，習近平將於4月對日本進行國事訪問。但隨着疫情發展，中國國內重大事項安排都開始推遲，尤其是本應在3月5日召開的中國全國人民代表大會也面臨延期，令不少日媒猜測習近平或難以按原定計劃訪問日本。

不過，日本方面一直試圖打消外界疑慮。據《日本經濟新聞》2月19日報道，日本外務大臣茂木敏充表示，「目前習主席將按預期訪日」。

另一方面，就習近平訪日問題，中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪也將按原定計劃於2月底出訪日本。