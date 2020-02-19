韓媒：金正恩因伊朗指揮官被殺擔驚受怕　切斷外界聯繫數周

韓國《東亞日報》2月19日報道，美國1月空襲擊殺伊朗伊斯蘭革命衛隊聖城旅指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）的行動給朝鮮最高領導人金正恩造成巨大衝擊。朝鮮政府迅速切斷外界聯繫，並在幾周之內全面禁止境內使用手機。

伊朗指揮官蘇萊曼尼被美國總統特朗普下令擊殺後，朝鮮領導層認為特朗普不是紙老虎，而是真老虎。（AP）

報道指出，據政府相關人士透露，美國情報機關通過全源情報詳細分析金正恩的行動甚至是心理狀態，結果顯示金正恩在得知蘇萊曼尼被殺後表現出極度的不安，並在此後幾周內全面禁止在朝鮮境內使用手機，切斷外部所有消息。

報道指出，儘管此前已有觀點預測朝鮮領導層因蘇萊曼尼被殺遭受衝擊，但美國情報機關動用包括人力情報在內的全源情報，掌握金正恩的一舉一動甚至是心理狀態，這還是第一次。

被問到美國情報當局在朝鮮的人力情報能力，美國官員並未具體回答，只是強調，「這是我們擁有的情報資產之一」。

分析結果顯示，朝鮮領導層一度將美國總統特朗普（Donald Trump）形容為「紙老虎」，但蘇萊曼尼被殺後，這種說法完全消失。另一位消息人士表示，金正恩完全沒有料到蘇萊曼尼被殺，因此感到極度恐懼。韓國行政部相關人士透露，金正恩隨後進行的視察國內經濟活動也是為了穩定國內政局。